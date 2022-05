CCI Global ocupará o maior centro de contato do Quênia em Tatu City

A CCI cresceu rapidamente no Quênia desde sua entrada no mercado em 2016, especializando-se na operação de contact centres multicanal de saída, entrada e bate-papo on-line, atendendo às principais marcas internacionais, principalmente nos setores de telefonia móvel, tecnologia, telecomunicações e indústria financeira.

A expansão da CCI vem em meio à demanda sem precedentes pela força de trabalho jovem e altamente qualificada da empresa no Quênia, que aumentou para mais de 2 mil agentes nos últimos 12 meses. A instalação em Tatu City, com conclusão prevista para o quarto trimestre de 2023, dobrará a capacidade da empresa para mais de 4 mil assentos em um único local.

"Os negócios da CCI no Quênia, que atende a marcas americanas, britânicas, australianas e outras internacionais, continuam a crescer, graças à nossa força de trabalho dinâmica, garantia de qualidade e excelência operacional", disse Mark Chana, diretor de operações da CCI. "Estamos entusiasmados em construir a sede da CCI em Tatu City, em um ambiente favorável a negócios voltado para o bem-estar de nossos funcionários."

O contact center da CCI fornecerá terceirização de processos de negócios, ou BPO, que suporta todo o ciclo de vida do cliente, tanto nas interações de voz tradicionais quanto digitais.

O edifício de escritórios de classe A com cinco andares e dois níveis de estacionamento subterrâneo ancorará o Tatu Central, o distrito comercial da Tatu City.

"O edifício foi projetado sob medida para a CCI, com grandes placas de piso para operações flexíveis de call center, elevadores rápidos para mudanças de turno sem interrupções, ampla luz natural e bem-estar dos funcionários em sua essência", disse Greg Pearson, cofundador e CEO da GREA. "Temos o prazer de desenvolver este edifício espetacular para um cliente de classe mundial como a CCI na África."

Como parte do desenvolvimento, a Tatu City, que é de propriedade e desenvolvida pela Rendeavour, a maior construtora de novas cidades da África, construirá um centro de transporte para acomodar os milhares de funcionários da CCI.

"O ecossistema de Tatu City, com residências, empresas, escolas, parques e outras comodidades, é o local ideal para as operações e os funcionários da CCI", declarou Stephen Jennings, fundador e CEO da Rendeavour. "Pioneira em todos os aspectos, a CCI incorpora a mudança global dos negócios de áreas urbanas congestionadas para ambientes descentralizados como Tatu City, que oferecem soluções de trabalho ao vivo para funcionários e investidores".

O escritório da CCI em Tatu City é o mais recente de uma parceria estratégica entre a GREA e a Rendeavour, que abrange desenvolvimentos comerciais, de armazenamento e logística nas novas cidades da Rendeavour na África Oriental e Ocidental.

Sobre a CCI Global (www.cciglobal.com)

A CCI Global é a maior fornecedora de serviços de gestão de clientes da África para o mercado internacional. O grupo de empresas CCI oferece serviços de terceirização de processos de negócios, incluindo vendas ao consumidor, serviços e estratégias digitais de gerenciamento de clientes para algumas das principais marcas do Reino Unido, Austrália e África nos setores de tecnologia móvel, telecomunicações, serviços financeiros, varejo e lazer.

Sobre a Gateway Real Estate Africa (https://greafrica.group/)

A Gateway Real Estate Africa é uma empresa privada de desenvolvimento imobiliário especializada na construção chave na mão de acomodações para empresas multinacionais e varejistas que desejam expandir suas operações no continente africano. Para investidores qualificados, a Gateway Real Estate Africa oferece exposição direta ao setor imobiliário a fluxos de renda de aluguel denominados em dólares americanos de alto rendimento e potencial de crescimento robusto.

Sobre Tatu City (www.tatucity.com)

Tatu City é uma nova cidade com cerca de 20,2 quilômetros quadrados na entrada de Nairóbi com residências, escolas, empresas, um distrito comercial, clínica médica, áreas naturais e recreação para mais de 250 mil residentes e dezenas de milhares de visitantes diários. As escolas de Tatu City educam milhares de alunos diariamente, uma variedade de residências é acessível para todos os orçamentos e mais de 60 empresas prosperam na primeira Zona Econômica Especial em operação no país. Localizada a 30 minutos de Westlands, Tatu City representa uma nova forma de viver e pensar para todos os quenianos em um ambiente de vida, trabalho e diversão sem congestionamentos de tráfego e deslocamentos de longa distância.

