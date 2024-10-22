CCTV+: французская элегантность и китайский стиль | фарфоровые столицы Китая и Франции

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Oct 22, 2024, 21:51 ET

ПЕКИН, 23 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Этим летом в центре внимания всего мира вновь был романтичный Париж, где успешно прошли и завершились 33-и летние Олимпийские игры. Перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции собрал четыре предмета китайского сине-белого фарфора и заявил, что этот набор предметов искусства из сине-белого фарфора не только демонстрирует изысканность традиционного китайского мастерства, но и отражает глобальный резонанс олимпийского духа.

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Лимож, город на юге Франции, является одним из старейших городов, и его часто называют «фарфоровой столицей» Франции. Как и Цзиндэчжэнь, фарфоровая столица Китая, Лимож всевозможными способами демонстрирует очарование фарфора, делая его частью жизни и искусства и сохраняя преданность наследию мастерства и культуры керамики.

На улицах Лиможа и в кампусе Цзиндэчжэньского института керамики стоит столб из сине-белого фарфора. Этот набор предметов искусства, созданный в 2018 году, является совместной работой преподавателей и студентов Высшей национальной школы искусств Лиможа и Цзиндэчжэньского института керамики.

Когда французская элегантность встречается с китайским стилем, а китайское мастерство встречается с французскими художниками, романтическая мелодия фарфора резонирует между «фарфоровыми столицами» Китая и Франции. Цзиндэчжэнь и Лимож, два древних города, производили изысканные керамические изделия в разное время и в разных условиях, постоянно пытаясь понять культуры друг друга и участвуя в культурных обменах. Это взаимное притяжение и интерес, уходящие корнями в историческую память, бесконечно завораживают и свидетельствуют об инклюзивности и взаимном обогащении знаниями между Китаем и Францией.

В 2010 году Цзиндэчжэнь и Лимож стали городами-побратимами, а культура керамики стала общим языком. Год спустя Высшая национальная школа искусств Лиможа и Цзиндэчжэньский институт керамики обменялись студентами-художниками, ставшими молодыми амбассадорами культурного и художественного обмена между двумя городами и двумя странами.

Дружба в результате тесного контакта между народами является залогом прочных межгосударственных отношений. В этом году дипломатическим отношениям между Китаем и Францией исполняется 60 лет. Две древние фарфоровые столицы наладили связь через керамику, соединяя Китай и Францию, общаясь друг с другом, и они напишут новую главу китайско-французских культурных и художественных обменов.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2536695/video.mp4 

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