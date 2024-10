CCTV+ : Quand l'élégance française rencontre le style chinois | L'histoire romantique entre les capitales de la porcelaine de la Chine et de la France

PÉKIN, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Cet été, les projecteurs du monde entier se sont à nouveau braqués sur la ville romantique de Paris, où les 33e Jeux olympiques d'été se sont déroulés et achevés avec succès. Avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, le Comité national olympique et sportif français a rassemblé quatre œuvres d'art chinoises en porcelaine bleue et blanche et a déclaré que cet ensemble d'œuvres d'art en porcelaine bleue et blanche démontrait non seulement l'exquise qualité de l'artisanat traditionnel chinois, mais reflétait également la résonance mondiale de l'esprit olympique.

Limoges, ville du sud de la France, est l'une des plus anciennes villes et est connue comme la « capitale de la porcelaine » de la France. Tout comme Jingdezhen, la capitale chinoise de la porcelaine, Limoges met en valeur le charme de la porcelaine de multiples façons, en l'intégrant à la vie et à l'art, et s'engage également dans la transmission de l'artisanat et de la culture de la céramique.

Dans les rues de Limoges et sur le campus de l'Université de la céramique de Jingdezhen se dresse un pilier en porcelaine bleue et blanche. Créé en 2018, cet ensemble d'œuvres d'art est le fruit du travail conjoint d'enseignants et d'étudiants de l'École nationale supérieure d'art de Limoges et de l'Université de la céramique de Jingdezhen.

Quand l'élégance française rencontre le style chinois, et quand les compétences chinoises rencontrent des artistes français, une mélodie romantique de la porcelaine résonne entre les « capitales de la porcelaine » de la Chine et de la France. Jingdezhen et Limoges, deux villes anciennes, ont produit des œuvres céramiques exquises à des époques et dans des contextes différents, s'efforçant continuellement de comprendre leurs cultures respectives et s'engageant dans des échanges culturels. Cette attirance et cet intérêt mutuels ancrés dans la mémoire historique sont fascinants à l'infini et témoignent de l'ouverture et de l'apprentissage mutuel entre la Chine et la France.

En 2010, Jingdezhen et Limoges sont devenues des villes jumelées, la culture de la céramique servant de langue commune. Un an plus tard, l'École nationale supérieure d'art de Limoges et l'Université de la céramique de Jingdezhen ont échangé des étudiants en art, qui sont devenus de jeunes ambassadeurs des échanges culturels et artistiques entre les deux villes et les deux pays.

L'amitié, qui découle d'un contact étroit entre les peuples, est la clé de relations saines entre les États. Cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Les deux anciennes capitales de la porcelaine ont forgé un lien à travers la céramique, reliant la Chine et la France, communiquant l'une avec l'autre, et écriront un nouveau chapitre des échanges culturels et artistiques sino-français.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2536695/video.mp4