CCTV+: Современный Китай наполнен энергией, жизненной силой и жизнестойкостью: Си Цзиньпин

ПЕКИН, 2 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу заявил, что сегодняшний Китай — это страна, полная сил, энергии и жизнестойкости, где мечты сбываются благодаря настойчивым усилиям одного поколения за другим.

CCTV+: Today's China brims with vigor, vitality, resilience: Xi

Си Цзиньпин сказал об этом в обращении, в котором он выразил свои наилучшие пожелания 1,4 миллиарда китайцев в преддверии Нового года:



«Сегодняшний Китай добивается осуществления своей мечты. В Пекине успешно прошли зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Китайские спортсмены, занимающиеся зимними видами спорта, своим замечательным выступлением показали впечатляющие результаты. Произведены запуски пилотируемых кораблей "Шэньчжоу-13", "Шэньчжоу-15" и "Шэньчжоу-15". Полностью завершено строительство китайской космической станции, и наш «космический дом» бороздит просторы космоса. Народная армия Китая отметила свое 95-летие, офицеры и солдаты уверенными шагами идут по пути укрепления вооруженных сил. Спущен на воду третий китайский авианосец "Фуцзянь". Первый китайский пассажирский авиалайнер C919 поставлен заказчику. ГЭС Байхэтань полностью введена в эксплуатацию… Этих успехов добились миллионы людей своим упорным трудом. Из искры возгорается пламя. В этом и заключается сила Китая.



Сегодняшний Китай — это страна, полная сил и жизненной энергии. Динамично развиваются экспериментальные зоны свободной торговли и порт свободной торговли Хайнань. Побережье страны активно наращивает инновации. Ускоренными темпами развиваются центральный и западный районы. Возрождение Северо-Востока набирает обороты. Приграничные районы содействуют развитию и повышению благосостояния местного населения. Китайская экономика отличается высокой стрессоустойчивостью, огромным потенциалом и неисчерпаемой жизненной силой. Фундаментальные факторы, поддерживающие ее долгосрочный рост, остаются стабильными. Поставленные нами цели непременно будут выполнены в условиях укрепления уверенности и движения вперед при сохранении стабильности. Во время моего визита в Гонконг в начале этого года я был рад увидеть, что в Гонконге восстановлен порядок и он снова процветает. Неуклонно следуя курсу "Одна страна, две системы", мы обеспечиваем долгосрочное процветание и стабильность в Гонконге и Макао.



В сегодняшнем Китае ценят продолжение национального духа и ценностей. В 2022 году мы столкнулись с различными стихийными бедствиями, включая землетрясения, наводнения, засухи и лесные пожары, а также с рядом несчастных случаев на производстве. На фоне этих тревожных и душераздирающих сцен появилось множество трогательных историй о людях, которые сплотились перед лицом трудностей или даже жертвовали своей жизнью, чтобы помочь другим, попавшим в беду. Подвиги героев навсегда останутся в нашей памяти. Новогодняя ночь всегда наполнена добрыми чувствами о стойкости, которая передается в китайской нации из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Это придает нам еще большую уверенность в нашем движении вперед.



Сегодняшний Китай — страна, тесно связанная с миром. С начала года я принял в Пекине многих друзей, как старых, так и новых, и побывал за границей, чтобы донести до мира китайские инициативы. В эпоху колоссальных перемен мир далеко не спокоен. А Китай был и остается верным стражем мира и развития, был и остается преданным другом и партнером. Мы решительно стоим на правильной стороне истории, ратуем за прогресс человеческой цивилизации, предлагаем китайскую мудрость и китайский вариант во имя мира и развития человечества», — сказал Си Цзиньпин.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=UVo0FrBjJHM

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=UVo0FrBjJHM

SOURCE CCTV+