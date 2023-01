CCTV+: Dnešná Čína prekypuje energiou, vitalitou a odolnosťou: Si Ťin-pching

PEKING, 2. januára 2023 /PRNewswire/ -- Čínsky prezident Si Ťin- pching v sobotu povedal, že dnešná Čína je krajina plná energie, vitality a odolnosti, ktorej sny sa stávajú skutočnosťou vďaka vytrvalému úsiliu jednej generácie za druhou.

Si Ťin-pching to uviedol v príhovore v predvečer Nového roka, v ktorom zaželal všetko najlepšie 1,4 miliarde Číňanov.



„Dnešná Čína je krajina, v ktorej sa sny stávajú skutočnosťou. Zimné olympijské a paralympijské hry v Pekingu sa skončili obrovským úspechom. Čínski športovci zimných športov vydali zo seba všetko a dosiahli mimoriadne výsledky. Šen-čou-13, Šen-čou-14 a Šen-čou-15 vystrelili do nebies. Čínska vesmírna stanica bola kompletne dokončená a náš „domov vo vesmíre" sa potuluje na tmavomodrej oblohe. Ľudové ozbrojené sily oslávili 95. narodeniny a všetci ich príslušníci sebavedomo pochodujú na veľkej ceste budovania silnej armády. Na vodu bola spustená tretia čínska lietadlová loď Fujian. Bolo dodané prvé čínske veľké osobné lietadlo C919. A vodná elektráreň Baihetan bola spustená do plnej prevádzky... Žiadny z týchto úspechov by nebol možný bez potu a driny mnohých Číňanov. Iskry talentu sa spájajú a sú silou Číny!" povedal.



„Dnešná Čína je krajina prekypujúca energiou a vitalitou. Prekvitajú rôzne pilotné zóny voľného obchodu a prístav voľného obchodu v Chaj-nane, pobrežné oblasti chrlia inovácie, rozvoj v centrálnych a západných regiónoch naberá na tempe, na severovýchode narastá dynamika obnovy a v pohraničných regiónoch je väčší rozvoj a blahobyt. Čínska ekonomika sa teší silnej odolnosti, obrovskému potenciálu a veľkej vitalite. Základy udržujúce jej dlhodobý rast zostávajú silné. Kým si budeme dôverovať a usilovať sa o pokrok pri zachovaní stability, zrealizujeme ciele, ktoré sme si stanovili. Pri mojej návšteve Hongkongu začiatkom tohto roka som bol veľmi rád, že sa v Hongkongu obnovil poriadok a opäť sa mu darí. Vďaka odhodlanej implementácii zásady Jedna krajina, dva systémy sa budú Hongkong a Macao určite tešiť z dlhodobej prosperity a stability," povedal.



„Dnešná Čína je krajina, ktorá si zachováva svoj národný charakter. V priebehu roka 2022 sme zažili rôzne prírodné katastrofy vrátane zemetrasení, záplav, sucha a požiarov a niekoľko nehôd na pracoviskách. Uprostred týchto znepokojujúcich a srdcervúcich scén sa objavilo množstvo dojímavých príbehov o ľuďoch, ktorí spoločne čelili nepriazni osudu alebo dokonca obetovali svoje životy, aby pomohli iným v núdzi. Tieto hrdinské skutky sa nám navždy vryjú do pamäti. Na každom prelome rokov neustále myslíme na veľký charakter odolnosti, ktorý si čínsky národ niesol po tisícročia. Dodáva nám to ešte väčšiu sebadôveru na našej ceste vpred," povedal.



„Dnešná Čína je krajina úzko prepojená so svetom. V uplynulom roku som v Pekingu hostil niekoľko starých aj nových priateľov. Cestoval som aj do zahraničia, aby som svetu oznámil návrhy Číny. Zmeny nevídané celé storočie sa odohrávajú rýchlejším tempom a svet ešte stále nie je pokojným miestom. Ako vždy sa staráme o mier a rozvoj a vážime si priateľov a partnerov. „Stojíme pevne na správnej strane dejín a na strane ľudského pokroku. Usilovne pracujeme na tom, aby sme čínskou múdrosťou a riešeniami prispeli k mieru a rozvoju celého ľudstva," povedal.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=UVo0FrBjJHM

