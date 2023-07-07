CCTV+: Си Цзиньпин посетил лаборатории и компанию в Нанкине

ПЕКИН, 7 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин во второй половине дня в четверг совершил визит в Нанкин, столицу провинции Цзянсу на востоке Китая.

Он посетил лаборатории Purple Mountain Laboratories и корпорацию Nari Group, чтобы узнать о прогрессе в содействии крупным научно-техническим прорывам, развитии передовых производственных кластеров и стимулировании высококачественного развития.

Xi inspects laboratories, corporation in Nanjing

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=frRjDarqxvA

SOURCE CCTV+