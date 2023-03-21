CCTV+: Серия видеороликов о классике, цитируемая Си Цзиньпино

ПЕКИН, 21 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Русскоязычный выпуск второго сезона видео сериала China Media Group "Классика в цитатах Си Цзинь пина" будет транслироваться ведущими российскими телеканалами по случаю трехдневного государственного визита председателя КНР, который начался в понедельник.

Video Series on Classics Quoted by Xi to Be Aired on Russian Media

Сериал, в котором Си Цзиньпин использует цитаты из древних китайских сказок и классиков в своих выступлениях и статьях, будет транслироваться на новостном канале «Россия-24», принадлежащем ВГТРК, и одновременно транслироваться на его новых носителях. Платформа. Телеканал Россия Big Asia TV, TV BRICS и другие каналы также транслируют видеосериал.

Сосредоточив внимание на таких темах как «трудолюбие», «лояльность», «честность», «обмен» и «экологичность, сериал наглядно демонстрирует обширные и глубокие культурные достижения председателя Си, его глубокую заботу о людях и его глубокую любовь к нация.

Она также извлекает и истолковывает широкую и глубокую традиционную китайскую культуру, которая содержит коннотацию новой эры и ценности глобализации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2037240/Video_Series_Classics_Quoted_Xi_Be_Aired_Russian_Media.jpg

SOURCE CCTV+