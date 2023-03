CCTV+: série de vídeos dos clássicos citados por Xi será transmitida na mídia russa

PEQUIM, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A edição em russo da segunda temporada da série de vídeos "Clássicos Citados por Xi Jinping", da China Media Group, será transmitida pelas principais emissoras de TV da Rússia por ocasião dos três dias de Visita de Estado do presidente chinês, que começou na segunda-feira.

Série de vídeo sobre clássicos citados por Xi que serão transmitidas na mídia russa. (PRNewsfoto/CCTV+)

A série, que apresenta citações de Xi de antigas histórias e clássicos chineses em seus discursos e artigos, será transmitida no Russia-24, um canal de notícias de propriedade da Companhia Estatal de Transmissão de Radio e Televisão em Toda a Rússia, e transmitida simultaneamente em sua nova plataforma de mídia. O canal de TV da Rússia Big Asia, a TV BRICS e outros canais também transmitirão a série de vídeos.

Com foco nos temas de "trabalho árduo", "lealdade", "integridade", "compartilhamento" e "sustentabilidade", a série demonstra vividamente o amplo e profundo alcance cultural do Presidente Xi, além de sua profunda preocupação com o povo e seu grande amor pelo país.

Ela também extrai e traduz a ampla e profunda cultura tradicional chinesa, que contém a conotação da nova era e os valores da globalização.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2037333/Video_Series_Classics_Quoted_Xi_Be_Aired_Russian_Media.jpg

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+