CCTV+ : un partenariat de recherche à travers les continents - film de paillage et échange agricole

PÉKIN, 30 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Une collaboration sur une distance de plus de 16 000 kilomètres et durant depuis 15 ans, comprenant 38 recherches et visites sur le terrain, a conduit une équipe de l'université de Lanzhou, dirigée par le professeur Xiong Youcai, du plateau de loess chinois aux régions agricoles de l'Afrique de l'Est. Cette initiative a mis l'accent sur le partage des techniques d'agriculture en zone aride initialement mises au point en Chine et sur leur adaptation aux conditions locales.

La technologie du film de paillage, développée à l'origine sur le plateau de Loess en Chine, a été adaptée, affinée et réutilisée pendant plus d'une décennie pour lutter contre la sécheresse chronique dans certaines régions d'Afrique de l'Est. Selon les données du projet, les rendements des cultures pour les aliments de base ont augmenté de 120 %, ce qui a permis de convertir des terres rouges auparavant peu productives en terres arables.

Les champs ont été cultivés et les compétences techniques ont été échangées. De la préparation des terres et la planification des sites pour les installations de production locales à la formation des agriculteurs sur place et à l'enseignement en classe, le travail de l'équipe a suivi une approche cohérente : la résolution collaborative de problèmes visant à améliorer la production alimentaire et les moyens de subsistance.

Le mandarin rencontre le swahili, les pratiques agricoles sont échangées et des partenariats à long terme se sont formés. Le programme de film de paillage fonctionne dans le cadre de l'initiative chinoise Belt and Road, reliant les institutions de recherche chinoises aux agriculteurs et universités d'Afrique de l'Est par le biais d'une coopération agricole appliquée axée sur la productivité des cultures et la résistance à la sécheresse.

En s'appuyant sur la recherche agronomique, l'expérience de terrain à long terme et le peuplier rustique utilisé depuis longtemps dans les zones arides comme brise-vent et stabilisateur de sol, cet échange interrégional met l'accent sur un objectif commun : l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans les zones écologiquement vulnérables de deux grands plateaux agricoles.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2852364/VIDEO.mp4