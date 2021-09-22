CCTV+: Гала-фестиваль CMG -- грандиозный праздник середины осени

Первая часть гала-церемонии под тематическим названием «Луна поднимается до середины осени» привлекла внимание зрителей использованием различных элементов традиционной китайской культуры. Она включает в себя песни из традиционной китайской поэмы о фестивале середины осени и современные песни в сочетании с традиционными китайскими стилями, демонстрирующие привязанность к стране и семье, а также песни, восхваляющие искателей мечты.

Вторая часть на тему «Луна и родной город» включает в себя 12 песен, демонстрирующих ностальгию людей, чувства, лежащие в основе духа нации, и привязанность к родине. Песня под названием "Nostalgia", прозвучавшая в этой части, отразила тоску китайского народа по родине.

В третьей части телевизионного гала-фестиваля под названием «Полнолуние и воплощение мечты» исполнялись песни и танцы, а также присутствовали чемпионы Олимпийских игр и дары из космоса.

Гала-концерт из трех частей был записан в начале этого месяца в Сичане, столице Ляншань-Ийского автономного округа на юго-западе провинции Сычуань, где находится космодром Сичан, и представлен на вращающейся сцене — крупнейшей в своем роде в истории шоу.

Оформление главной сцены было навеяно Большим Ковшом, созвездием из семи самых ярких звезд более крупного созвездия Большая Медведица, и собственной глобальной навигационной спутниковой системой Китая BeiDou, названной в честь астеризма Большой Ковш, символизирующего наилучшие пожелания счастья, воссоединения, товарищества и сосуществования.

Украшенная космическими элементами, сцена освещала людей, посвятивших себя развитию китайской аэрокосмической промышленности.

С тех пор как гала-фестиваль впервые транслировался в прямом эфире Центральным телевидением Китая (CCTV) в 1991 году, он стал популярным среди китайской диаспоры и в настоящее время является одним из самых популярных праздничных телешоу, которое смотрят сотни миллионов зрителей в год по всему миру.

Фестиваль середины осени проводится на 15-й день восьмого месяца китайского лунного календаря, который приходится в этом году на 21 сентября.

Ссылка: https://youtu.be/f3pnOi7aaXc

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=f3pnOi7aaXc

SOURCE CCTV+