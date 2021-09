CCTV+: Gala do Festival de Meados do Outono da CMG apresenta uma magnífica festa visual

A primeira parte da gala, sob o tema "a lua surge em meados do outono", atraiu a atenção do público, com vários elementos da cultura tradicional chinesa. Ela incluiu músicas de um poema tradicional chinês sobre o Festival de Meados do Outono e canções modernas integradas com estilos tradicionais chineses para mostrar afeto pelo país e pela família, além de músicas que elogiam os caçadores de sonhos.

A segunda parte, sob o tema "lua e cidade natal", apresentou 12 músicas para mostrar a nostalgia das pessoas, um sentimento enraizado no espírito de uma nação, e o carinho pela pátria. Nessa parte, uma música chamada "Nostalgia" mostrou as saudades de casa de todos os povos chineses.

Sob o tema "a lua cheia e a realização dos sonhos", a terceira parte da gala de TV incluiu apresentações de música e dança e a presença de campeões olímpicos e presentes do espaço.

A gala formada por três partes foi gravada no início deste mês em Xichang, capital da prefeitura autônoma de Liangshan Yi, na província de Sichuan, no sudoeste da China, e sede do centro de lançamento de satélites de Xichang. Ela foi apresentada em um palco de 360 graus, o maior desse tipo na história do programa.

O palco principal foi inspirado na Big Dipper, uma constelação das sete estrelas mais brilhantes da maior constelação da Ursa Maior, e no próprio sistema global de navegação por satélite da China, o BeiDou, que recebeu o nome do grande asterismo Big Dipper e simboliza os melhores votos de felicidade, união, companheirismo e coexistência.

Com elementos espaciais, a gala destacou as pessoas que se dedicaram ao desenvolvimento do setor aeroespacial da China.

Desde que foi transmitida pela primeira vez ao vivo pela China Central Television (CCTV) em 1991, a gala se tornou extremamente popular entre a diáspora chinesa e agora é um dos programas de TV mais populares, com centenas de milhões de espectadores no mundo todo anualmente.

O Festival de Meados do Outono cai no 15º dia do oitavo mês lunar chinês, que este ano foi 21 de setembro.

Link: https://youtu.be/f3pnOi7aaXc

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=f3pnOi7aaXc

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+