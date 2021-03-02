CCTV+: Классики, цитируемые Си Цзиньпином: почему люди поддерживают КПК?

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CCTV+

Mar 02, 2021, 08:15 ET

ПЕКИН, 2 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- В одном из гарвардских исследований, опубликованных в июле прошлого года, сообщалось, что Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет высокий уровень поддержки и удовлетворенности среди китайского населения, превышающий 93%.

С момента основания КПК 1 июля 1921 года ее миссия заключалась в поисках счастья для китайского народа и возрождении китайской нации. Это рецепт успеха КПК.

CCTV+: Classics quoted by Xi Jinping: Why do the people support the CPC?
CCTV+: Classics quoted by Xi Jinping: Why do the people support the CPC?

Ссылка: https://fb.watch/3Zj4CFSQpt/

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1446738/CCTV.mp4

SOURCE CCTV+

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