CCTV+: Классики, цитируемые Си Цзиньпином: почему люди поддерживают КПК?

ПЕКИН, 2 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- В одном из гарвардских исследований, опубликованных в июле прошлого года, сообщалось, что Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет высокий уровень поддержки и удовлетворенности среди китайского населения, превышающий 93%.

С момента основания КПК 1 июля 1921 года ее миссия заключалась в поисках счастья для китайского народа и возрождении китайской нации. Это рецепт успеха КПК.