CCTV+: Классики, цитируемые Си Цзиньпином: почему люди поддерживают КПК?
CCTV+
Mar 02, 2021, 08:15 ET
ПЕКИН, 2 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- В одном из гарвардских исследований, опубликованных в июле прошлого года, сообщалось, что Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет высокий уровень поддержки и удовлетворенности среди китайского населения, превышающий 93%.
С момента основания КПК 1 июля 1921 года ее миссия заключалась в поисках счастья для китайского народа и возрождении китайской нации. Это рецепт успеха КПК.
Ссылка: https://fb.watch/3Zj4CFSQpt/
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1446738/CCTV.mp4
SOURCE CCTV+
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