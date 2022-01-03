CCTV+: президент China Media Group выступает с Новогодним посланием мировой аудитории

Отметив, что компания CMG стала свидетелем выдающегося прошлого и зафиксировала достижения страны благодаря своей целенаправленной работе, г-н Шэнь заявил, что зарубежные вещательные службы Китая продолжат свою деятельность в 2022 году.

Он также сообщил, что правильное представление китайской действительности мировой аудитории остается стратегической задачей CMG.

Президент CMG заявил, что основополагающим принципом для журналистов по всему миру должны быть репортажи, основанные на фактах, и в то же время группа развенчала в своих новостных репортажах ложь и мифы по таким проблемам, как COVID-19 и Афганистан.

По его словам, группа создала механизм разнонаправленного и всеобъемлющего сотрудничества с зарубежными партнерскими СМИ.

Президент CMG также упомянул запланированное в Китае проведение Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 — крупнейшего спортивного мероприятия наступившего года.

Г-н Шэнь заявил, что China Media Group готова транслировать это мероприятие на мировую аудиторию с использованием новейших технологий и своего вновь созданного олимпийского канала.

«Во время Олимпийских игр 2020 года в Токио компания CMG вела первую в мире прямую трансляцию олимпийских состязаний на канале с разрешением 4K Ultra HD. Этот канал привлек более 400 миллионов зрителей в течение трех месяцев с момента его запуска. Чуть более чем через 30 дней Олимпийский огонь вновь загорится в Пекине во время празднования китайского Нового года. Благодаря технологиям "5G+4K/8K+AI" компания CMG организовала прямую трансляцию на высокоскоростном поезде из Пекина в город Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Это первая в мире технология, обеспечивающая возможность записи и трансляции с разрешением Ultra HD на высокоскоростных поездах», — сообщил г-н Шэнь.

Он также заявил, что в 2022 году КПК проведет свой 20-й Всекитайский съезд для разработки плана на будущее Китая.

Ссылка: https://youtu.be/tgS2VG4TRQs

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=tgS2VG4TRQs

SOURCE CCTV+