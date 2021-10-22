CCTV+: Си Цзиньпин инспектирует работу по охране окружающей среды в устье реки Хуанхэ

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, в среду посетил причальные сооружения в устье реки Хуанхэ, Центр экологического мониторинга дельты реки Хуанхэ и Национальный природный заповедник в дельте реки Хуанхэ, проверил состояние реки и экологическую обстановку на территории дельты и был проинформирован о работе по охране окружающей среды и стимулированию качественного развития бассейна Хуанхэ.

Река Хуанхэ берет свое начало на Цинхай-Тибетском нагорье в западном регионе Китая и протекает через Лессовое плато в северной части страны. Протянувшись более чем на 5000 км с запада на восток, она является второй по длине рекой в Китае. Хуанхэ называют «Мать-рекой» китайской нации, поскольку бассейн реки с древних времен способствует развитию китайской цивилизации.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=j07GiI9VoK0

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j07GiI9VoK0

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SOURCE CCTV+