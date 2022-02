CCww et Lekha lancent un banc d'essai NTN en coopération avec l'ESA, repoussant ainsi les limites de l'IoT

BOURNEMOUTH, Angleterre, et BANGALORE, Inde, 19 février 2022 /PRNewswire/ -- Communications Consultants Worldwide Limited (CCww), innovateur des technologies 3GPP® et Lekha Wireless Solutions Pvt Ltd. (Lekha), une société de solutions technologiques spécialisée dans les communications et les systèmes embarqués, ont annoncé aujourd'hui la création d'un système de banc d'essai pour l'IoT NTN (Non-Terrestrial Networks). Cela inclut une combinaison protocole-pile UE + PHY et un eNodeB avec SDR intégré.

Les solutions IoT globales nécessitent une couverture mondiale, rendue possible grâce au « remplissage » de satellites là où l'IoT cellulaire au sol n'est pas disponible. La version 17 du 3GPP® précisera les protocoles à bande étroite pour les communications par satellite en orbite terrestre basse (OTB) et géostationnaires (GEO). CCww et Lekha redéfinissent leur conception conjointe de la version 14 NB-IoT UE, et la conception eNB de Lekha ; les deux systèmes traiteront les niveaux plus élevés de Doppler, de bruit et de retard rencontrés dans les communications par satellite. Les versions NTN UE et eNB, avec un gestionnaire de système et un émulateur de canaux, seront intégrées pour produire un banc d'essai logiciel, afin de pouvoir tester l'IoT NTN sans investissement initial majeur.

Le développement est en partie financé par l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre de son programme de recherche avancée sur la compétitivité et la croissance dans le domaine des systèmes de télécommunications (ARTES).

Les piles logicielles standard NB-IoT UE et eNB s'exécutent sur Xilinx Zedboard et TI SoC respectivement, et sont disponibles sous licence pour le développement et les tests ; des services sont proposés pour le développement de produits, l'intégration et les tests en direct.

Richard Carter, PDG de CCww, a déclaré : « Après avoir créé un NB-IoT UE cellulaire avec Lekha, il est naturel de collaborer pour lancer l'IoT NTN ; tandis que nos conceptions prendront en charge la version 17 approuvée et les versions ultérieures, nous créerons un système précoce pour les tests en laboratoire. »

Amarnadha Reddy, directeur fondateur de Lekha, a ajouté, « Notre expérience en matière de SDR nous permet de définir les caractéristiques de propagation propres à l'exploitation des satellites et de créer le PHY le plus efficace pour l'exploitation des NTN. »

À propos de CCww

CCww a développé, concédé sous licence et pris en charge des logiciels de pile de protocoles 3GPP® embarqués pour des organisations mobiles mondiales depuis 2000 ; plus de 3 milliards d'appareils utilisent la technologie CCww. CCww accorde des licences pour les piles UE portables, avec des services d'intégration, de tests de conformité et de support ; objectif actuel : l'IoT NTN. CCww est membre à part entière de l'ETSI et de la GSMA Mobile IoT Innovators.

Visitez le site : www.ccww.co.uk , rendez-vous au MWC de Barcelone, du 28 février au 3 mars ; stand 7A5.

Contact : Richard Carter, PDG : [email protected] , Tél. : +44 (0)1202 318161

À propos de Lekha

Lekha est une société de solutions technologiques qui fournit des solutions de bout en bout pour les communications sans fil et les systèmes embarqués. Nous concédons sous licence des piles logicielles pour les technologies 5G, 4G et WiMAX et offrons des services de portage pour cibler les cœurs de processeur SoC. Nous vendons des produits d'infrastructure de télécommunications qui sont alimentés par nos piles logicielles pour permettre la création de réseaux d'entreprises privées.

Les offres IP comprennent le PHY NB-IoT, intégré avec succès dans les SoC commerciaux. L'IP NB-IoT est optimisé pour les cœurs de processeur ARM, Cadence et Synopsis, et étalonné pour une faible puissance et un faible encombrement. Le partenariat avec CCww est essentiel pour fournir une solution intégrée et éprouvée, et réduire le temps consacré au marché en pleine croissance de l'IoT.

Visitez : www.lekhawireless.com , rendez-vous au MWC de Barcelone, du 28 février au 3 mars ; stand 2E41.

SOURCE CCww; Lekha