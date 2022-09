CDB Auto chega ao mercado como um investimento que dá acesso a financiamento de veículo

Produto inovador da Mobilize Financial Services permite que consumidores possam planejar a compra do veículo zero quilômetro

SÃO PAULO, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobilize Financial Services, nova marca comercial da RCI Bank and Services, apresenta seu novo produto para tornar possível o sonho do carro zero: o CDB Auto.

Único no mercado, o CDB Auto combina investimento em CDB de liquidez diária e financiamento para aquisição de veículos das montadoras Renault e Nissan.

O produto é voltado para vários perfis de clientes, tanto para quem quer se programar para uma compra futura quanto para quem tem dificuldade na aprovação do crédito para a aquisição de seu automóvel.

Até mesmo consumidores negativados podem, com o CDB Auto, se qualificar ao financiamento, após um período de investimento de 6 a 18 meses.

O CDB Auto é um produto inovador, que busca a atenção dos brasileiros que gostam de programar com antecedência a compra do seu próximo automóvel.

Os clientes podem escolher o veículo, o prazo e o montante que será investido até atingir 20% do valor de referência do automóvel. O valor acumulado durante o período de investimento se transforma em entrada e a Mobilize garantirá a aprovação de crédito da diferença para os clientes que cumprirem as regras do programa, explica Murilo Bruno, diretor de Risco da Mobilize Financial Services.

O cliente assume o compromisso de fazer aportes mensais num CDB de liquidez diária e, após cumprir o prazo escolhido, o valor investido é destinado à entrada do financiamento. Caso consiga cumprir o programa, tem assegurada a aprovação de seu financiamento. O consumidor não pode, no entanto, ter novas anotações negativas durante o período de investimento.

Entre 30% e 40% dos pedidos de financiamento encaminhados nas concessionárias são negados, seja por falta de comprovação de renda seja por problemas na classificação de crédito. O CDB Auto dá a esses consumidores a chance de ter acesso ao financiamento de seu veículo, pois o cumprimento do plano de investimento comprova a capacidade de pagamento do consumidor.

Para manter o engajamento dos clientes, o produto conta com premiações oferecidas pelo banco à medida que o investidor cumpre os aportes no prazo combinado. Desta forma, aqueles que chegarem ao final e realizarem o financiamento, terão brindes como taxa diferenciada, acessórios e até plano de revisão programada gratuita do automóvel. Cada carro tem o que o banco chama de Trilha de Conquistas e o cliente pode acompanhar os prêmios conquistados e cada detalhe no aplicativo.

O CDB Auto foi desenvolvido durante hackathon (maratona de desenvolvimento) por colaboradores da Mobilize Financial Services no Brasil. É um produto que não tem similar aqui ou em outros países. Trata-se de um investimento seguro e por ser um CDB tem a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), com liquidez e com objetivo de ajudar as famílias no plano de compra do carro zero.

Garantias e vantagens

O CDB Auto conta com o mesmo rendimento do CDB de liquidez diária do banco, um dos melhores do mercado. O programa não tem taxas e o cliente tem a qualquer momento seu dinheiro disponível, ou seja, caso precise, o consumidor pode sacar o dinheiro investido a qualquer momento, com os rendimentos do CDB, sem qualquer tipo de prejuízo. Nesse caso, no entanto, ele abre mão da Trilha de Conquistas que acumulou no período.

O CDB Auto já está liberado no aplicativo da Mobilize Financial Services, disponível nas lojas dos sistemas Android e IOS.

A adesão e o controle do CDB Auto são feitos de maneira fácil e rápida por meio do aplicativo, sem qualquer taxa. Nele, o cliente pode acompanhar os cálculos, a evolução do investimento e todos os benefícios que vai acumulando. Os aportes planejados precisam ser feitos dentro de cada mês, mas sem dia predefinido.

Na prática, o programa funciona da seguinte forma: o cliente escolhe o veículo da sua preferência das marcas Renault e Nissan e o prazo dos aportes, e o aplicativo faz o cálculo para os aportes mensais até completar os 20% do valor de referência do automóvel. Então, o banco libera o dinheiro para a entrada e o cliente pode ir até uma loja e efetivar a compra do auto. Para quem está no programa, a loja realiza a venda na certeza de que o financiamento do saldo será aprovado, sem as consultas habituais sobre a situação cadastral do cliente.

É um mecanismo bem simples, no qual ao cumprir a etapa de aportes o cliente recebe um código para apresentar na loja e ter direito ao crédito via financiamento. "A entrada é paga com o saque que o cliente faz do valor que ele acumulou para os 20%. Em seguida, o banco financia a diferença, na forma e modalidade vigentes no momento, e com desconto para os clientes CDB Auto", explica Murilo. O consumidor também pode usar um veículo que já possui para aumentar o valor da entrada.

O planejamento financeiro é um ponto forte do CDB Auto. Com esse produto, a Mobilize Financial Services no Brasil contribui para a inclusão de consumidores no mercado de crédito. "O planejamento financeiro precisa ser mais discutido no Brasil e esse produto vem para ajudar a mudar o cenário", destaca Murilo.

Sobre a Mobilize Financial Services

Como parceira que cuida de todos os seus clientes, a Mobilize Financial Services cria serviços financeiros inovadores para gerar uma mobilidade sustentável para todos. Subsidiária do Grupo Renault, cujas operações começaram há quase 100 anos, a Mobilize Financial Services é a marca comercial da RCI Banque S.A., banco francês especializado em financiamentos e serviços automotivos para clientes e concessionárias da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Presente em 36 países e com mais de 3.800 empregados, a RCI Banque está entre os controladores da Mobilize Financial Services do Brasil.

