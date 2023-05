CEAT Specialty apresenta soluções avançadas de pneus na Agrishow 2023 do Brasil

SÃO PAULO, Brasil, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A CEAT Specialty, fabricante líder de pneus off-highway, apresentou sua linha de pneus agrícolas na Agrishow 2023, a maior feira comercial de tecnologia agrícola do Brasil. O evento foi realizado de 1º a5 de maio em Ribeirão Preto, São Paulo — Brasil.

A exposição mostrou os pneus com tecnologia VF da CEAT Specialty: Torquemax para tratores e Spraymax para pulverizadores. Além disso, os pneus para colheitadeiras Yieldmax também foram exibidos. A linha de pneus agrícolas é projetada para atender às necessidades em constante mudança dos agricultores e ajudá-los a maximizar seus rendimentos e produtividade. A gama é projetada para oferecer máxima tração, estabilidade e durabilidade.

"Na CEAT, nós sempre nos esforçamos para criar soluções inovadoras que ofereçam maior desempenho e valor. Nosso compromisso inabalável com a qualidade é evidente em cada pneu que produzimos. É com grande satisfação que apresentamos nossa linha de pneus de alto desempenho, desenvolvidos para aumentar a produtividade e a eficiência a preços acessíveis", disse o sr. Amit Tolani, diretor executivo da CEAT Specialty.

"É uma grande emoção, pois acabamos de lançar os pneus da CEAT com VF Technology na Agrishow. Portanto, o evento foi um sucesso, e esperamos ver nossos clientes novamente no próximo ano!", disse Beto Cantu, diretor da Cantu Pneus.

Sobre a CEAT

A CEAT foi fundada em 1924 em Turim, Itália. Atualmente, ela é uma das principais fabricantes de pneus da Índia, e os pneus da CEAT são vendidos em mais de 115 países em todo o mundo.

A marca veio para a Índia em 1958, e, posteriormente, tornou-se parte do Grupo RPG. O RPG está entre as principais casas comerciais da Índia, com um faturamento grupal de US$3,6 bilhões.

No segmento de especialidades, a CEAT fabrica pneus agrícolas, de mineração, terraplenagem, industriais e para equipamentos de construção, além de pneus off-road de aplicações especiais. Para mais informações, acesse https://www.ceatspecialty.com

