Cecília Castro, empresária, modelo e digital influencer destaque em Goiânia

Cecília esta a frente do comercial da marca Núria semi joias , como empresária, modelo e influência dentro e fora das redes sociais, Cecília tem uma carreira de sucesso. A marca já chegou a avançar fora do Brasil, expandiu seu mercado até Miami, onde por sua vez, junto ao seu marido inauguraram uma loja.

A influenciadora não imaginava ter tanta repercussão sobre sua imagem nas redes sociais, aos critérios de Cecília, ela expõem que seu sucesso foi adquirido por ser uma mulher comum, que carrega valores familiares e mesmo assim consegue ser uma empresária e digital influência, aprimora que hoje as pessoas tem a idealizaçao que somente mulheres sem muitas responsabilidades familiares tentem a ter disposição para estarem belas e elegantes o tempo todo como a internet e as redes sociais exigem.

Cecília por entender do ramo de joias sempre teve uma facilidade em mostrar a beleza que elas podem agregar a uma mulher. Ela começou a se representar como uma consultora de moda pela facilidade e naturalidade com as quais divulga as peças e dicas dentro do seu Instagram, usando seu carisma conquistou mais de 442 mil seguidores.

Admite que por sua historia de vida como vendedora autônoma que vendia Semijóias de porta em porta,e por hoje por ser realmente uma mulher de verdade e empresária conquistou todo esse sucesso nas redes sociais, Cecília afirma que é uma pessoa do povo e não se ve fisicamente como uma estrela da internet, por ser transparente e verdadeira confirma que suas divulgações são ouvidas e compradas por todos os seus fãs, a digital influência mostra seu dia a dia e seus demais trabalhos como uma verdadeira dama do Instagram, sempre bem humorada, atenciosa e elegante.

Cecilia como modelo e digital influência virou a cara e a propria Nuria semi joias, tem amor por todos os trabalhos que exerce em seu cotidiano, tanto como mãe, esposa, empresária, modelo e influenciadora digital, julga que toda mulher pode ser realmente o que ela quiser em todos os sentidos da vida.

Plataforma Digital Redes e Assessoria

sarahdjol123@gmail.com

062999428638

FONTE Cecília Castro

SOURCE Cecília Castro