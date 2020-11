Cecoforma: Euroopan ammattitaitoviikko: ammatillisella koulutuksella tulevaisuuden työpaikkoihin

Tämä onnistuu vain, jos eurooppalaisilla on siirtymässä tarvittavat taidot, mikä puolestaan edellyttää mittavaa panostusta ihmisten uudelleenkouluttamiseen ja jatkokoulutukseen. Oikeus elinikäiseen oppimiseen on tärkeä osa ns. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria. Se antaa aikuisille mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja kehittää osaamistaan koko työuran ajan. Se on myös Euroopan elpymispyrkimysten ytimessä.

Ammatillisella koulutuksella voi olla tässä merkittävä rooli. Sen avulla miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa ovat pystyneet oppimaan uutta myös palkkatyön ohessa. Ammatillinen koulutus on kuitenkin hyvin paljon muutakin. Se antaa nuorille osaamispohjan, jota he tarvitsevat palkitsevan uran luomiseksi, ja jo työelämässä oleville keinoja kehittää ja uudistaa omaa osaamistaan työuran aikana.

Ammatillinen koulutus on keskeinen väline, jonka avulla nuoret ja aikuiset voivat hankkia työmarkkinoilla tarvittavat taidot ja löytää laadukkaita työpaikkoja erityisesti koronaviruskriisin jälkeen. Meillä on hyvä tilaisuus katsoa ammatillista koulutusta uusin silmin ja tehdä siitä aiempaa modernimpi, houkuttelevampi ja joustavampi vaihtoehto, joka on valmis digitaaliaikaan ja vihreään siirtymään.

Heinäkuussa 2020 hyväksytyssä Euroopan osaamisohjelmassa ehdotetaan toimintamalleja olemassa olevien taitojen parantamiseksi ja uusien taitojen hankkimiseksi. Malleilla voitaisiin merkittävästi lisätä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.

Kunnianhimoinen ohjelma sisältää ensimmäiset ammatillisen koulutuksen EU-tason kattavat poliittiset toimintaperiaatteet. Vaikka eri jäsenvaltioiden ammattikoulutusjärjestelmät ovat erilaisia, niiden periaatteet ja tavoitteet ovat keskenään linjassa. Ammatillisen koulutuksen olisi

vastattava sekä nuorten että aikuisten osaamistarpeisiin,

kyettävä reagoimaan työmarkkinoiden tarpeisiin ja osallistettava ihmisiä yhteiskunnan toimintaan,

oltava kiinteä osa talous-, teollisuus- ja innovaatiostrategioita.

Lisäksi myös sosiaalinen ja ekologinen kestävyys olisi otettava huomioon ammatillisen koulutuksen ohjelmissa.

Oikea aika muutoksille on nyt. Siirtyminen kohti digitaalista, kestävää ja ympäristöystävällisempää tulevaisuutta tulee vaikuttamaan kaikkiin ammatteihin.

Euroopan ammattitaitoviikolla, jota vietetään 9.–13. marraskuuta, käsitellään juuri näitä haasteita ja etsitään keinoja muuntaa ne uusiksi mahdollisuuksiksi. Tänä vuonna teemana on vihreää ja digitaalista siirtymää edistävä ammatillinen koulutus. Teemaviikko toteutetaan yhteistyössä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana toimivan Saksan kanssa. Teemaviikko järjestetään kokonaan verkossa ja on siten laajalti seurattavissa. Toivotan kaikki tervetulleiksi mukaan.

