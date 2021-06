CedCommerce aide les vendeurs PrestaShop à vendre leurs produits sans effort sur le Wish Marketplace

PORTLAND, Oregon, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- Consacrée à fournir des solutions de commerce électronique pratiques et simples afin d'aider les entreprises à prendre de l'expansion, à être compétitive et à améliorer leur visibilité sur l'ensemble des plateformes en ligne, CedCommerce, un fournisseur de premier rang de solutions de commerce électronique destinées à PrestaShop, annonce le lancement, aujourd'hui, de son module Official Wish Integration .

Conçu pour simplifier les processus de vente multicanaux, ainsi que pour réduire le nombre de tâches manuelles et d'erreurs, le module Wish integration for PrestaShop permettra aux commerçants de connecter leurs boutiques de commerce électronique au marché Wish en un rien de temps.

« Chez CedCommerce, notre priorité est de fournir des solutions de commerce électronique qui simplifient les processus de vente des commerçants et qui les aident à tirer le meilleur parti de leurs activités multicanales. Afin de faciliter la connexion entre une boutique PrestaShop et le marché Wish, nous proposons une fois de plus une solution d'intégration de pointe dotée de fonctionnalités automatisées qui simplifient la vente en ligne », a déclaré Abhishek Jaiswal , PDG et cofondateur de CedCommerce.

Par l'intermédiaire de Wish.com, les vendeurs PrestaShop peuvent désormais élargir leur portée pour joindre près de 100 millions de clients, dans plus de 100 pays. Le module est directement accessible sur la page Official Wish Integration de CedCommerce et sur la page Addons de PrestaShop .

L'intégration Wish permet aux vendeurs PrestaShop de profiter du programme Wish Express et de la fonctionnalité ProductBoost .

Conçue pour aider les petites et moyennes entreprises, l'intégration entre Wish et PrestaShop rend leur expérience de vente multicanale plus facile grâce à des fonctionnalités robustes, notamment :

Synchronisation en temps quasi réel pour éviter la survente.

pour éviter la survente. Gestion centralisée des commandes pour confirmer et traiter les commandes plus facilement depuis une boutique PrestaShop directement.

pour confirmer et traiter les commandes plus facilement depuis une boutique PrestaShop directement. Référencement simplifié et optimisation des flux pour une meilleure visibilité des produits.

pour une meilleure visibilité des produits. Téléchargement en vrac pour télécharger plusieurs produits à la fois et gagner du temps.

pour télécharger plusieurs produits à la fois et gagner du temps. Débogage facile pour repérer et corriger rapidement les erreurs

Par ailleurs, pour une connexion transparente et une synchronisation parfaite entre les plateformes, CedCommerce fournit des solutions automatisées aux vendeurs et les aide également à construire des magasins en ligne à partir de zéro. Si vous envisagez de créer une boutique PrestaShop, pensez donc à contacter son équipe d'experts.

En outre, l'équipe de CedCommerceils s'engage à vous aider et à améliorer votre identité de marque à l'aide d'excellents services de marketing numérique.

À propos de Wish Marketplace

Basé aux États-Unis, Wish est le marché axé sur le mobile le plus fiable qui aide les commerçants à gagner en visibilité et à atteindre un public plus large. Application la plus téléchargée en 2018, Wish est devenue le premier marché au monde.

À propos de PrestaShop

Au service de plus de 300 000 boutiques en ligne, PrestaShop est un cadre de commerce électronique innovant dont la mission est d'aider les entreprises de toutes tailles à construire un magasin de commerce électronique à part entière en Amérique latine et en Europe.

À propos de CedCommerce

Incarnant l'excellence depuis plus de dix ans, CedCommerce a aidé plus de 30 000 commerçants, détaillants et marques de tous types à améliorer la visibilité de leur marque et à atteindre un public plus large dans les principaux marchés du monde.

En tant que premier facilitateur du commerce électronique, CedCommerce aide les commerçants à vendre leurs produits dans plus de 40 marchés et est le partenaire officiel de Facebook Marketplace , Google Shopping Actions , Walmart , Newegg , Cdiscount , Lazada et Tophatter .

