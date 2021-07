CedCommerce anuncia lançamento da integração do Mercado Livre para comerciantes do BigCommerce

PORTLAND, Ore., 21 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A CedCommerce lançou a integração entre o Mercado Livre e o BigCommerce, uma nova integração de marketplaces para a plataforma de comércio eletrônico Open SaaS BigCommerce (Nasdaq: BIGC), que permite que os comerciantes do BigCommerce dos EUA conectem suas lojas com os marketplaces do Mercado Livre do Brasil, Colômbia, Chile e México para sincronizar automaticamente as listagens de produtos e gerenciar os pedidos de forma centralizada dentro do BigCommerce.

Munidos de uma variedade incrível de recursos como listagens automatizadas, notificações em tempo real e muito mais, os comerciantes podem acessar o Mercado Livre por meio do Gerenciador de Canais do BigCommerce para solicitar rapidamente a aprovação e começar a vender nos mercados brasileiro, colombiano, chileno e mexicano.

Em resposta à parceria, o fundador e diretor da CedCommerce, Sr. Abhishek Jaiswal, afirmou: "Nós da CedCommerce acreditamos no crescimento conjunto. Como parceiros preferenciais do BigCommerce e do Mercado Livre, é emocionante ver nossa colaboração dar uma nova reviravolta para capacitar os comerciantes com a melhor solução de integração da categoria, podendo ajudá-los a atingir suas metas de negócios com maior rapidez."

Entre os benefícios da integração entre o Mercado Livre da CedCommerce e o BigCommerce estão:

Vender com confiança em um novo mercado: o Mercado Livre oferecerá gratuitamente a todos os comerciantes do BigCommerce conversões de moeda e de idiomas, para que os comerciantes possam se concentrar no que fazem melhor: vender seus produtos.

A solicitação de acesso ao Mercado Livre por meio do BigCommerce garantirá seu acesso a um Gerenciador-Chave de Conta, que ajudará a ingressar no Mercado Livre de forma rápida e fácil. Gestão centralizada: o integrador preferencial do Mercado Livre manterá automaticamente seus produtos sincronizados diretamente com o BigCommerce, facilitando o rastreamento de produtos, pedidos e estoque. Além disso, por meio do integrador, você também poderá imprimir as etiquetas de transporte do Mercado Livre.

O aplicativo de integração foi desenvolvido para ajudar a facilitar a experiência de venda multicanal 24 horas por dia e a reduzir o atrito e os erros manuais na gestão das operações de vendas multicanal.

Para saber mais sobre a parceria ou vender no marketplace Mercado Livre, os comerciantes podem acessar bigcommerce.com/essentials/mercado-libre. Para saber mais sobre como vender nos principais marketplaces dos EUA , acesse nosso blog.

Sobre a CedCommerce

Com mais de uma década de experiência, a CedCommerce é a provedora de soluções de comércio eletrônico de crescimento mais rápido, que oferece os melhores serviços da categoria a empresas de todos os tamanhos. Alguns de seus serviços incluem soluções de vendas multicanal, dropshipping, marketing digital especializado, entre outros.

Até hoje, ela atendeu a mais de 30 mil vendedores para atuarem em mais de 100 mercados em todo o mundo por meio de excelentes estruturas como BigCommerce, Shopify, Magento, Prestashop, OpenCart, WooCommerce etc. A CedCommerce é a parceiro oficial do Walmart, Buy on Google, Facebook Marketplace, HubSpot e Lazada, além de outros 50 líderes de comércio eletrônico.

Para mais informações, acesse CedCommerce ou siga-nos no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn.

Contato para a imprensa:

Sr. Krishna,

+12027381623

[email protected]

