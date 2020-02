Cel.Lep lança programa online de Inglês para treinamento do setor corporativo

SÃO PAULO, 17 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Cel.Lep, uma das principais escolas de idiomas e tecnologia do País, lança o programa Cel.Lep Online, que oferece ao mercado corporativo uma opção de aprendizagem do segundo idioma, com o mesmo padrão de qualidade de ensino da escola ao longo dos seus 52 anos de existência. O programa foi desenvolvido em parceria com a Voxy, empresa sediada nos Estados Unidos e com atuação global, para oferecer acesso à sua plataforma digital corporativa, que conta com mais de quatro milhões de alunos em 150 países.

Com isso, o Cel.Lep consolida-se como um provedor de ensino de idiomas multicanal, com atuação em âmbito nacional, por meio de soluções educacionais inovadoras e de alta qualidade. A escola oferece também cursos presenciais em suas unidades próprias em São Paulo e nos programas In Company, formatados sob medida para as empresas.

"O Cel.Lep Online fecha um ciclo que nos permite atender a 100% das demandas de alunos por ensino de inglês, ou seja, onde, quando, como e na intensidade e plataforma que ele desejar, com alta qualidade e inovação", afirma Alexandre Garcia, CEO do Cel.Lep.

A Voxy é voltada a equipes globais de profissionais, com soluções de aprendizagem adaptáveis e professores altamente qualificados. Sua solução inclui uma plataforma com cursos personalizados e conteúdo autêntico obtido por meio de parcerias com fontes como Bloomberg e Financial Times, incluindo notícias atualizadas diariamente, além de uma ferramenta para controle de performance de alunos e teste de nível de proficiência (Voxy Proficiency Assessment – VPA®).

Sua metodologia é baseada no conceito ESP (English for Specific Purposes, Inglês para Fins Específicos, em português) – e a plataforma também faz uso de Machine Learning para ajudar os estudantes a aperfeiçoar seu conhecimento em pontos de maior dificuldade.

"Esamos muito satisfeitos em estabelecer essa parceria no Brasil com o Cel.Lep, instituição fortemente reconhecida por sua qualidade e inovação no ensino do inglês. Nossa expectativa é crescermos conjuntamente no mercado corporativo brasileiro, com uma solução digital abrangente, que agregará um diferencial importante aos clientes no desenvolvimento de seus colaboradores", afirma Paul Gollash, fundador e CEO da Voxy.

Entre os benefícios do Cel.Lep Online está o acesso em dispositivos móveis com o aplicativo Voxy, que é de simples e fácil manuseio. Por meio dele, o estudante pode participar de aulas virtuais, assistir vídeos, entre outras atividades, 24 horas por dia, sete dias da semana.

FONTE Cel.Lep

SOURCE Cel.Lep