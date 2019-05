Cel.Lep Madcode amplia presença nas escolas com um moderno ensino de inglês e de programação

SÃO PAULO, 15 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Escolas de todo o País da Educação Infantil ao Ensino Médio estão adotando um moderno sistema de ensino com soluções educacionais intracurriculares oferecidas pelo Cel.Lep MadCode, uma das maiores e mais reconhecidas redes de escolas de idiomas, de programação e tecnologia do país, com o objetivo de desenvolver novas habilidades junto aos alunos, de reforçar o ensino de inglês da grade curricular e de garantir que os estudantes aprendam a se comunicar oralmente no idioma, conforme os novos requisitos da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

"As soluções educacionais, inovadoras e disruptivas levam toda nossa qualidade de ensino e incluem a Solução Bilíngue e o currículo completo do ECC (Everyone Can Code), o curso de programação estruturado pela Apple", afirma o CEO do Cel.Lep, Alexandre Garcia, ao anunciar a presença da Escola na Bett Educar 2019.

Por meio das soluções, alinhadas às novas exigências da BNCC, as escolas regulares têm a oportunidade de elevar significativamente a proficiência do inglês entre os jovens e desenvolver uma fluência tecnológica e computacional que os tornem capazes de enfrentar um mundo cada vez mais digital.

O Cel.Lep MadCode fornece o material didático e apoia a implementação dos cursos, incluindo consultoria pedagógica através da avaliação e treinamento do corpo docente; visitas periódicas para observação de aulas, além da elaboração de relatórios de acompanhamento. Também auxilia no planejamento da grade, visando otimizar os cursos, e coloca em prática sua reconhecida excelência operacional.

A Solução Bilíngue promove um contato do aluno com o inglês de até 10 horas semanais, permitindo também exercitar a língua na abordagem de temas de outras disciplinas. Além das habilidades cognitivas, também trabalha as competências socioemocionais dos alunos em todo o currículo.

Já o ECC tem o objetivo de prover as escolas com as ferramentas de ensino de programação e de desenvolvimento de aplicativos, desde o nível básico até o avançado. As aulas são ministradas com Ipad e MacBook e fomentam competências como o raciocínio lógico e foco, resiliência, criatividade, capacidade de resolução de problemas e o senso de trabalho em equipe.

Única escola de inglês e de programação brasileira certificada pelo PEA-UNESCO, o Cel.Lep MadCode conta, atualmente, com mais de 20 mil alunos atendidos em escolas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

