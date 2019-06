Cel.Lep Madcode tem cursos especiais nas férias de julho

SÃO PAULO, 26 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O Cel.Lep MadCode, uma das maiores e mais reconhecidas escolas de idiomas, programação e tecnologia do país, preparou um roteiro especial para o mês de julho. Os cursos de férias da escola destinam-se às várias faixas etárias, desde crianças a adultos, com opções diversas.

Para os adultos, o Cel.Lep oferece o curso Super Intensivo de inglês, que permite o aluno fazer uma profunda imersão no idioma e acelerar o seu aprendizado, ao assistir cinco aulas por semana durante todo o mês de julho. Ao final do Super Intensivo, o aluno terá completado o equivalente a quatro meses de inglês em apenas um mês. Este curso, o único que possui 50% de desconto da tabela Cel.Lep, é perfeito para quem quer aprender rapidamente e possui uma boa relação custo-benefício. Ele atende iniciantes e quem precisa se aprimorar na língua.

Para as crianças e adolescentes, há opções de inglês, tecnologia e robótica. O curso de inglês Fun and Games atende a faixa etária de 7 a 15 anos. Ele tem duração de uma semana, com três horas de aulas por dia, em que os alunos ficam em contato direto com a língua inglesa em oficinas de leitura, atividades de culinária, sala de filmes e diferentes tipos de jogos.

Já os cursos de robótica e tecnologia, para este mesmo público, nomeado Coding and Robotics, permite que os participantes aprendam a codificar de uma maneira divertida, ao mesmo tempo em que desenvolvem a criatividade e o raciocínio lógico. São quatro cursos no total, com carga horária de 15 horas semanais (3 horas por dia), separados por idades. No curso Code and Play (de 5 a 7 anos) as crianças aprendem como controlar movimentos e sensores de robôs; no Code the Robot (de 7 a 9 anos) a proposta é criar jogos, aprender a controlar sensores e a aplicar comandos de movimentações de robôs em ambientes tridimensionais. Trabalhar na construção de protótipos de robótica é o foco do curso Build and Code (de 10 a 14 anos). E para os adolescentes, o curso Hard Core Coding (de 14 a 16 anos) faz com que aprendam a dominar placas de microcomputadores para a produção de gadgets.

As inscrições estão abertas. As aulas serão ministradas em diferentes unidades do Cel.Lep MadCode, em São Paulo. Os interessados podem ligar para (11) 2125-3255 ou acessar o site www.cellep.com.br.

