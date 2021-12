Célébration des fêtes de fin d'année chez Eskute : des remises généreuses sur les vélos électriques Wayfarer

Les offres d'Eskute pour les fêtes de fin d'année font suite à la première promotion lancée à l'occasion de Thanksgiving et du Black Friday, au cours de laquelle la société a baissé les prix de ses vélos électriques à moteur moyeu arrière. Voyager et Wayfarer, et à moteur central Voyager Pro et Wayfarer Pro. Au cours de la période de vente d'une semaine, a réalisé doublé de vente par rapport avec octobre. Tandis que les centaines d'unités du Voyager Pro stockées au Royaume-Uni ont toutes été vendues en 24 heures. Wayfarer Pro était en rupture également ver le fin de la promotion en Europe.

« Au nom de toute l'équipe, nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à nos clients. Notre récente promotion du Black Friday a révélé le large soutien dont bénéficie notre marque à travers en Europe. Maintenant, avec Noël qui approche à grands pas et la nouvelle variante Omicron, nous voulons aider davantage de personnes à disposer de moyens de transport sûrs et pratiques pendant les fêtes, tout en découvrant les avantages des produits Eskute », a déclaré Alan, PDG d'Eskute.

« J'ai commandé deux Voyager pendant la promotion, et ils sont tous deux arrivés le deuxième jour après la commande, livraison efficace et rapide. C'est la première fois que nous utilisons des vélos électriques : ma femme et moi avons tous deux 60 ans, nous avons donc besoin de nous faciliter la vie tout en restant en forme. Excellente qualité, bon service après-vente ! Bravo Eskute », a déclaré Jeff, un client de la promotion du Black Friday.

Qu'il s'agisse de fêter avec ses proches ou de visiter les marchés de Noël, les fêtes de fin d'année constituent l'une des principales périodes de déplacement en Europe. Cependant, la saturation des routes et la menace d'Omicron ont jeté une ombre sur cette période autrement joyeuse. Par conséquent, un nombre croissant de cyclistes Eskute échangent les vélos électriques de montagne contre des vélos de ville comme mode de transport préféré pendant les fêtes. Les vélos électriques sont également une solution de déplacement plus saine et plus écologique, en particulier après s'être fait plaisir pendant la période des fêtes.

Pour encourager le monde parti avec plus de liberté,plus de plaisir et notre environnement dans la vie quotidien, Eskute offre une généreuses réductions sur VTC- Wayfarer, son vélo électrique à montage arrière. Les acheteurs peuvent soit économiser 100 £ sur le Wayfarer, qui coûte maintenant 899 £, soit acheter un pack à 999 £, qui comprend une batterie gratuite d'une valeur de 249 £. La batterie montée sur le vélo électrique et celle incluse dans le pack bénéficieront sont toutes rassurer dans la garantie.

Vue que la pression logistique s'accumule avant Noël , Eskute fait remarquer de commander avant le 22 décembre, pour que les clients puissent profiter de leur VTT VTC pendant la vacance. De plus, l'équipe SAV d'Eskute continuera de fournir aux clients le meilleur service tout au long de cette période.

La promotion de Noël d'Eskute durera jusqu'au 10 janvier 2022. Pour plus d'informations et pour faire des achats, veuillez consulter le site https://www.eskute.fr/

