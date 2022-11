Celebre un día de salud, bienestar y diversión familiar en Houston con ¡Vive Tu Vida! Get Up! Get Moving!®

HOUSTON , 7 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ – El sábado 12 de noviembre del 2022, la Alianza Nacional para la Salud Hispana (La Alianza ) , la Fundación para la Salud de las Américas, y la Hispanic Health Coalition, celebrarán su 16.º evento anual ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en Houston. El evento incluye pruebas de salud gratuitas, vacunas y refuerzos contra el COVID-19, demostraciones de cocina, actividades para la salud y el bienestar de toda la familia, e información sobre servicios de salud comunitarios. Se distribuyen recursos gratuitos de Sesame Street in Communities. La serie de eventos del 2022 está patrocinada a nivel nacional por la Siemens Foundation.

"Este es un gran evento para promover la alimentación saludable, el ejercicio y la vacunación entre las familias hispanas. Las familias tendrán la oportunidad de participar en una caminata familiar, aprender formas de preparar comidas más saludables y vacunarse," dijo la Dra. Norma Olvera, presidenta de la Hispanic Health Coalition.

"Reducir las disparidades en la salud requiere estrategias multifacéticas, incluida la atención preventiva continua y la detección temprana. Es un honor para nosotros proporcionar nuestra autoprueba rápida de antígeno COVID-19 CLINITEST® a los participantes de la feria de salud como parte de este esfuerzo", dijo Dave Pacitti, presidente de Siemens Medical Solutions USA, Inc.; director de Siemens Healthineers para las Américas; y miembro de la junta directiva de la Siemens Foundation. "Tenemos el compromiso de impulsar la equidad en salud al promover la atención primaria, las pruebas de diagnóstico, la capacitación laboral en el sector de salud, y el apoyo a préstamos de capital para clínicas comunitarias, y es un placer apoyar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en Houston", concluyó David Etzwiler, director ejecutivo de la Siemens Foundation.

"Es especialmente importante que las comunidades tengan acceso a exámenes de salud, dados los millones de exámenes importantes que se perdieron o se retrasaron como resultado de la pandemia de COVID-19". dijo la Dra. Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza, el principal grupo de defensa de la salud hispana del país. "También celebramos los 16 años de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en Houston con la Hispanic Health Coalition, así como todos los esfuerzos para ayudar a las personas y familias a tener la mejor salud posible".

Además, el evento contará con el Programa Científico All of Us, un esfuerzo histórico para involucrar a más de un millón de personas que viven en los EE. UU. para acelerar la investigación y mejorar la salud.

Qué: evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® con:

Exámenes de salud gratuitos: Vacunas contra la gripe, pruebas y vacunas contra el COVID-19, y más

Vacunas contra la gripe, pruebas y vacunas contra el COVID-19, y más Actividad física: Family Walk

Family Walk Meriendas saludables: distribución de frutas y verduras y educación nutricional

distribución de frutas y verduras y educación nutricional Diversión familia: Música en vivo, sorteos y mucho más

Música en vivo, sorteos y mucho más Ciencia: presentación del Programa Científico All of Us

Dónde: Mason Park, 541 S. 75th St., Houston, TX 77023

Cuándo: sábado, 12 de noviembre del 2022 de 9:00am a 2:00pm

Precio: ¡GRATIS!

Para encontrar un evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en su ciudad, por favor, llame a la línea de ayuda Su Familia al 1-866-783-265 o visite www.nuestrasalud.org/get-up-get-moving . Para más información sobre el programa científico All of Us, por favor, visite http://www.joinallofus.org/es.

