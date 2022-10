Celebre un día de salud y bienestar, además de diversión familiar, en Brownsville con ¡Vive Tu Vida! Get Up! Get Moving! ®

BROWNSVILLE, Texas, 25 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado, 29 de octubre de 2022, la Alianza Nacional para la Salud Hispana, Healthy Americas Foundation y Brownsville Community Health Center celebrarán su 16.to evento anual ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en Brownsville. El evento incluye pruebas gratuitas de despistaje (presión arterial, diabetes), pruebas de COVID-19 y vacunas y refuerzos contra este, demostraciones de cocina, actividades de salud y bienestar para toda la familia e información sobre servicios de salud en la comunidad. La serie de eventos de 2022 es patrocinada a nivel nacional por la Siemens Foundation.

"Es de vital importancia que nuestra comunidad y las familias participen en este evento, no solo por continuidad sino por el bienestar de todos, en particular después de enfrentar la pandemia del COVID-19. Esta es una manera divertida de retomar la vida y beneficiarse de los resultados de aprender a mantenernos saludables, por el presente y el futuro", comentó Paula Gómez, directora ejecutiva del Brownsville Community Health Center, que ofrece el evento con Healthy Americas Organization.

"Reducir la disparidad en la salud requiere una estrategia de varios aspectos, incluidos atención preventiva continua y detección temprana. Es un honor para nosotros ofrecer nuestra prueba casera y rápida de antígenos de COVID-19, CLINITEST®, a los participantes en la feria local de salud como parte de este esfuerzo", dijo Dave Pacitti, presidente de Siemens Medical Solutions USA, Inc., director del continente americano de Siemens Healthineers y miembro de la junta directiva de la Siemens Foundation. "Tenemos el compromiso de impulsar la equidad en la salud al promover la atención médica primaria, las pruebas de diagnóstico, la capacitación laboral en el sector de salud y el apoyo a préstamos de capital para clínicas comunitarias, y es un gran gusto respaldar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en Brownsville", dijo para finalizar David Etzwiler, director ejecutivo de la Siemens Foundation.

"Es particularmente importante que las comunidades tengan acceso a pruebas de despistaje debido a que se omitieron o postergaron muchas importantes pruebas como resultado de la pandemia del COVID-19", dijo la Dra. Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, el principal grupo de promoción de la salud hispana en el país. "También celebramos el 16.to año de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en Brownsville con el Brownsville Community Health Center, además de todos los esfuerzos por apoyar a las personas y familias a tener la mejor salud posible".

Además, el evento incluirá el programa científico All of Us, un esfuerzo histórico por recopilar datos de un millón o más personas que viven en Estados Unidos a fin de acelerar la investigación y mejorar la salud.

Qué: evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® con:

pruebas gratuitas de despistaje: VIH/enfermedades venéreas, de visión, el hígado, la glucosa y la presión arterial, y pruebas y vacunas contra el COVID-19

aptitud física: yoga

bocadillos saludables: frutas y verduras regaladas e información sobre la nutrición

diversión familia: ¡juegos, rifas y mucho más !

ciencias: con el programa científico All of Us

Dónde: Gladys Porter Zoo, 500 E Ringgold St, Brownsville, TX 78520

Cuándo: sábado, 29 de octubre de 2022 de 9:00am a 1:00pm

Costo: ¡GRATIS!

Para encontrar un evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en su ciudad, por favor, llame a la línea de ayuda Su Familia al 1-866-783-265 o visite www.nuestrasalud.org/get-up-get-moving. Para más información sobre el programa científico All of Us, por favor, visite www.JoinAllofUs.org/Juntos.

