Célébrez les fêtes de fin d'année en offrant le parfait cadeau en édition limitée de Johnnie Walker Blue Label

Le design luxueux de cette année pour le Nouvel An chinois est inspiré par le lien précieux entre l'homme et le chien, et a été créé en collaboration avec l'artiste taiwanaise lauréate de nombreux prix, Page Tsou. En 2018, le design du Nouvel An chinois suivra « l'Homme qui marche à grands pas » autour du monde alors qu'il célèbre avec des lanternes, des feux d'artifice et des danses du dragon. Le meilleur ami de l'homme sera intégré au design en l'honneur de l'Année du Chien.

Page Tsou, une artiste multi-récompensée, a déclaré, « C'est un honneur d'avoir été chargée de créer la bouteille Johnnie Walker Blue Label pour l'Année du Chien. Le précieux design arbore quatre chiens au total, tous choisis pour leur signification spéciale en Asie. Ce design unique raconte l'histoire de « l'Homme qui marche à grands pas » de Johnnie Walker et de son fidèle compagnon alors qu'ils parcourent le monde, apportant joie et prospérité à l'arrivée du Nouvel An. Le design contient également divers symboles de richesse et de prospérité qui rendent cette bouteille extrêmement unique et en font le cadeau idéal pour le Nouvel An chinois. »

Johnnie Walker Blue Label est un Scotch remarquable élaboré par une petite équipe de 12 fabricants de whisky experts, dirigée par Jim Beveridge, deux fois Maître Blender de l'Année[2]. Ils sélectionnent ces whiskies single malt et grain extrêmement rares, chacun choisi pour sa qualité et son caractère exceptionnels.

Un seul fût sur 10 000 de ces whiskies rares parfaitement vieillis qui maturent dans les réserves Johnnie Walker a la richesse et le goût requis pour élaborer le Johnnie Walker Blue Label, le résultat, un Scotch offrant des notes de miel, de fruits frais, de riche épice et un fumé inimitable.

Commentant sur cette offre exclusive du détail de voyage, Dayalan Nayager, directeur général de Global Travel, a ajouté « Durant cette saison des fêtes, c'est merveilleux de pouvoir créer un cadeau unique en son genre à partir d'une marque de whisky aussi emblématique. Le design exquis de la bouteille de Johnnie Walker Blue Label Year of the Dog Limited Edition reflète la qualité du whisky dans la bouteille. C'est le cadeau idéal pour permettre aux voyageurs de célébrer cette période très spéciale de l'année. »

Offrez-vous ou à quelqu'un de spécial un cadeau exclusif cette année. Les voyageurs peuvent acheter la bouteille Johnnie Walker Blue Label Year of the Dog Limited Edition dès maintenant dans des magasins hors taxe sélectionnés partout dans le monde au prix au détail recommandé de 175 livres Sterling pour une bouteille d'1 litre.

