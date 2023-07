Celera Fibras, empresa 100% brasileira, participa da construção do MSG Sphere, em Las Vegas, fornecendo tecnologia para a iluminação de leds

Com sede em Campinas (SP), companhia forneceu cerca de 5 milhões de peças para garantir o controle de calor e a qualidade da iluminação do empreendimento

CAMPINAS, Brazil, 24 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Classificada por Bono Vox, do U2, como sendo 'o maior empreendimento para o entretenimento humano desde o Coliseu", a MSG Sphere, será o maior edifício redondo do mundo destinado a shows e eventos esportivos. Com capacidade para 17.500 expectadores, a futurística estrutura em formato de bola tem 112 metros de altura, 156 de largura, revestida por 1,2 milhões de telas Led, que reproduzem imagens perfeitas de projeções que parecem extremamente reais. O empreendimento do grupo Madison Square Garden, com inauguração oficial no dia 29 de setembro, teve investimento de cerca de R$ 9,75 bilhões e foi erguido por um pool de empresas contratadas pela MSG Sphere, dentre elas uma única companhia brasileira, a Celera, com sede em Campinas (SP), e uma unidade nos Estados Unidos.

A Celera é uma empresa focada em pesquisas, fabricação e comercialização de materiais avançados de alta tecnologia para diversos segmentos da indústria, com atuação no Brasil e no exterior. Foi seu know-how no desenvolvimento de projetos voltados à absorção, condução, controle e dissipação de calor que chamou a atenção de uma empresa canadense contratada para fornecimento de 2,4 milhões de Leds para os ambientes interno e externo do MSG Sphere, ainda antes da pandemia. Concorrendo com gigantes multinacionais, a Celera acabou selecionada para desenvolver e fornecer dois componentes, em grafite e em silicone, utilizados no interior das lâmpadas.

"Nosso trabalho foi o de elevar a performance térmica e mecânica dos materiais, garantindo total intensidade e qualidade de brilho para esse gigantesco projeto, além da confiabilidade no controle de calor, evitando qualquer tipo de falha catastrófica", conta Alex Chaves de Souza, CEO da Celera Fibras. "Desenvolvemos toda a pesquisa e um trabalho customizado para o cliente, entregando peças que garantem a qualidade das luzes, mantendo a alta qualidade das imagens dos telões internos e externos do empreendimento", acrescenta.

Além de desenvolver as peças internas inseridas no interior dos Leds, a Celera teve outro grande desafio: a produção e entrega dentro do prazo estabelecido, sem atrasos. "Abrimos uma unidade na Flórida, nos Estados Unidos para ficarmos mais próximos à gigantesca logística dos processos, garantir a entrega de produtos com 100% de qualidade e ficar no meio entre Campinas e Vancouver e, assim, aproveitamos para alavancar nossa presença nos Estados Unidos", acrescenta Souza.

As duas peças desenvolvidas e produzidas pela Celera são vitais para a garantia da qualidade da luminosidade dos telões, das imagens projetadas e da segurança. Daí a escolha dos materiais como grafite e manta de silicone, que garantem a absorção, condução e dissipação do calor de forma uniforme e em alta performance. "Ao todo, fabricamos e entregamos cerca de 5 milhões de peças em um prazo de um ano, cinco vezes mais à quantidade que produzimos para vários setores em um mesmo período", afirma Souza.

O CEO da Celera conta que foi uma enorme satisfação participar desse projeto "grandioso e pioneiro no mundo". "Somos a única empresa 100% brasileira presente nesse empreendimento, o que foi uma surpresa, não pela qualidade e expertise, mas sim em razão de sermos selecionados estando na periferia da dianteira tecnológica mundial, como muitos acreditam", afirma. "Isso mostra que que toda a cadeia de Pesquisa & Desenvolvimento nacional é altamente capacitada e está pronta para fazer parte de grandes projetos em todo o mundo", completa.

