Celerion étend ses unités de pharmacologie clinique de phase précoce

Le leader du développement clinique précoce effectue des ajouts à ses installations et services pour répondre à la demande croissante d'études de phase I

LINCOLN, Nebraska, 8 mars 2022 /PRNewswire/ -- Celerion , un organisme de recherche clinique (CRO) de l'industrie biopharmaceutique, a annoncé l'achèvement d'ajouts à sa capacité de recherche et à ses services. Cela comprend l'ouverture d'un nouveau centre de dépistage et de retour, des salles de préparation pharmaceutique améliorées, une capacité étendue du laboratoire d'absorption, de distribution, de métabolisme et d'excrétion (ADME) et cinquante lits supplémentaires.

« Le besoin essentiel de l'industrie pour la recherche clinique en phase précoce continue de valider notre stratégie d'expansion agressive », a déclaré Phil Bach, vice-président de la recherche clinique mondiale chez Celerion. « Ces dernières améliorations des installations donnent un coup de pouce opportun à notre capacité clinique globale, à nos capacités et à nos échéances de lancement, même au-delà des besoins uniques générés par une pandémie mondiale. »

La nouvelle installation de 40 000 pieds carrés adjacente à la clinique de Phoenix, en Arizona (AZ), est conçue pour augmenter la capacité de dépistage et satisfaire les besoins des participants. Elle permet à Celerion de mieux séparer les essais cliniques internes en cours des consultations externes et des dépistages afin d'augmenter le débit et le volume.

L'ajout de cinquante nouveaux lits augmente la capacité totale de lits à 350 dans leur unité de pharmacologie clinique de Phoenix, en Arizona, et porte le nombre total de lits de Celerion à plus de 650. Ces unités supplémentaires sont conçues pour les protocoles complexes de phase I, notamment la surveillance cardiaque intense testée pour la première fois chez l'homme, les études QT approfondies, et les collectes et procédures uniques de biomarqueurs. Qui plus est, cela ajoute une capacité accrue aux études de pharmacologie clinique de base de Celerion, telles que les études sur l'interaction médicamenteuse, la biodisponibilité et la bioéquivalence.

« Des extensions de plusieurs millions de dollars des pharmacies de Celerion à Lincoln, Nebraska (NE) et Phoenix, Arizona, ont également été réalisées pour inclure une salle blanche conforme à la norme <797> ainsi que des salles individuelles conformes aux normes USP <795> et <800> pour la préparation extemporanée complexe de produits expérimentaux stériles et non stériles. Les capacités étendues de la pharmacie offrent aux clients un moyen rapide et rentable de commencer les essais cliniques, sans avoir besoin d'un investissement important de CMC (chimie, fabrication et contrôle) au début du développement. Les préparations posologiques sont faites en « temps réel », ce qui permet aux clients de réaliser des ajustements transparents à la dose ou à la formulation et de réagir rapidement aux changements dans la conception du protocole testé pour la première fois chez l'homme. Tout cela peut accélérer les choses sans que les clients aient besoin de travailler avec plusieurs fournisseurs. »

Phil Bach a ajouté que le doublement de la capacité du laboratoire ADME à Lincoln, Nebraska, offre aux clients une flexibilité supplémentaire dans la planification des études sur le bilan massique humain. Celerion a investi dans de nouveaux équipements et espaces de laboratoire de pointe pour étendre le comptage des scintillations sur site, ce qui permet d'obtenir des résultats de récupération de la radioactivité en temps réel. Le laboratoire sur place et les installations cliniques de phase I offrent une intégration transparente des services et des données, a-t-il déclaré.

« Combinées à notre vaste expérience dans la réalisation d'études de pharmacologie clinique de stade précoce, ces solutions permettent aux clients d'atteindre plus rapidement la validation de principe clinique », a ajouté Phil Bach.

À propos de Celerion

Celerion , un leader mondial dans les services de recherche clinique précoce, offre une combinaison unique d'expertise médicale, d'expérience des opérations cliniques et d'excellence scientifique qui donne à ses clients la confiance nécessaire pour prendre des décisions rapides et précises sur leur parcours de développement de médicaments.

Depuis plus de cinquante ans, Celerion utilise les derniers concepts et technologies opérationnels pour réaliser des études de sécurité/tolérabilité, de pharmacocinétique et de pharmacodynamie dans des environnements cliniques hautement contrôlés. Il s'agit notamment d'études sur l'augmentation de la dose testée pour la première fois chez l'homme, l'interaction médicamenteuse, la sécurité cardiaque, la bioéquivalence et la biodisponibilité, le métabolisme et l'excrétion, ainsi que d'évaluations pharmacocinétiques chez les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique. Celerion complète l'offre avec des services de gestion des données, de biostatistique, de suivi clinique et de bioanalyse. Notre mission fondatrice est d'aider nos clients à commercialiser rapidement leurs médicaments afin qu'ils influencent la vie de nos familles, de nos amis et des personnes dans le besoin dans le monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.celerion.com .

Contact pour les médias :

Michelle Maklas-Baker

Directrice associée, Marketing mondial

1.732.306.7804

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1760117/Celerion_Revised_Logo_with_Tagline_Logo.jpg

SOURCE Celerion