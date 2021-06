Celerion reçoit le prix du leadership CRO pour la 6e année consécutive

Une enquête annuelle menée auprès de clients du secteur biopharmaceutique récompense l'organisation pour l'excellence de son service.

LINCOLN, Nebraska, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- Celerion est heureux d'annoncer qu'il est le lauréat des prix annuels de leadership CRO 2021 de Life Science Leader dans les cinq catégories de prix. C'est la sixième année consécutive que Celerion est ainsi honoré.

Très respectés au sein de l'industrie pharmaceutique, les prix annuels de Life Science Leader récompensent les CRO gagnants dans cinq catégories : capacités globales, compatibilité, expertise, qualité et fiabilité pour répondre aux besoins des grands et petits clients du secteur pharmaceutique.

« Nous remercions tout particulièrement nos clients pour cette reconnaissance et pour leur partenariat continu », déclare Susan Thornton, PDG de Celerion. « Tout au long de la pandémie, nous avons pris des mesures prudentes pour maintenir les programmes de développement clinique des clients sur la bonne voie. Quels que soient les défis à relever, notre mission principale reste la même, à savoir contribuer à la mise sur le marché de nouveaux médicaments innovants, afin d'améliorer la vie des personnes dans le besoin dans le monde entier. Nous sommes fiers d'être une fois de plus reconnus pour notre réussite dans ce domaine et nous devons cette reconnaissance à tous les employés de Celerion qui ont contribué à travailler dur pour répondre en permanence aux besoins de nos clients », a-t-elle ajouté.

Ed Miseta, rédacteur en chef de Life Science Leader et du site Web Clinical Leader, déclare : « Nos lauréats, comme Celerion, ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs prestataires de services dans chaque catégorie, comme nous l'ont rapporté les consommateurs du secteur. L'éthique de travail supérieure dont ils font preuve en répondant constamment aux besoins de leurs clients en matière de développement de médicaments est essentielle. »

À propos de Celerion

Celerion, leader mondial dans le domaine des services de recherche clinique précoce, « transforme le savoir scientifique en médicaments », grâce à son excellence scientifique, son expertise médicale et une vaste expérience des opérations cliniques, afin de donner à ses clients la confiance nécessaire pour prendre des décisions rapides et précises sur le développement de leurs médicaments au cours de la période cruciale du développement précoce.

Depuis 50 ans, Celerion a assuré le leadership de l'industrie et la réalisation d'études de sécurité et de tolérabilité, de pharmacocinétique et de pharmacodynamique dans des environnements cliniques hautement contrôlés, tels que les programmes d'escalade de la première dose chez l'homme, d'interactions médicamenteuses, d'innocuité cardiaque, de bioéquivalence et de biodisponibilité, de métabolisme et d'excrétion, ainsi que les évaluations pharmacocinétiques chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique ou rénale.

Celerion complète l'offre avec des services de gestion des données, de biostatistique, de suivi clinique et de bioanalyse. Notre mission fondatrice est d'aider nos clients à mettre rapidement leurs médicaments sur le marché afin qu'ils influencent la vie de nos familles, de nos amis et des personnes dans le besoin dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.celerion.com.

