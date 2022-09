Celero centraliza os serviços bancários na palma da mão dos empresários

Open Finance unifica os serviços que facilitam a gestão financeira das empresas

CURITIBA, Brasil, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A digitalização da gestão financeira e administrativa das empresas é mais do que uma tendência observada de modo cada vez mais frequente: é uma questão de sobrevivência desse tipo de negócio. Antes geridas de modo informal, na base do conhecimento familiar e de modo amador, as empresas que não têm investido na profissionalização da gestão e, principalmente, no aperfeiçoamento tecnológico da administração do negócio, têm ficado para trás.

E o open finance, oferecido pela fintech Celero, chega para facilitar ainda mais essa tendência. Com a disponibilização de serviços que oferecem soluções para que gestores administrem suas empresas de forma mais racional e assertiva, a abertura e compartilhamento de dados dos clientes entre as instituições financeiras entrega a eles um plus: a possibilidade de contar com os melhores serviços financeiros nos momentos mais adequados e que melhor se adaptem às suas realidades.

Algumas soluções, ainda, vão além: com serviços em formato multiplataforma, disponíveis tanto em computadores tipo PC, como em celulares e tablets, a gestão profissional das finanças e rotinas administrativas da empresa fica, literalmente, à mão do empresário. É o caso da ferramenta oferecida pela fintech curitibana Celero: através até mesmo do celular, o responsável pela administração financeira da empresa consegue realizar a gestão das contas, com a análise sobre a previsibilidade de entrada e saída de recursos, para identificar se o negócio segue ou não no caminho certo.

É uma solução de BFM (Business Financial Management) customizável, 100% white label, que permite que as instituições financeiras (como bancos e credenciadores) ofereçam uma solução completa para os clientes pessoa jurídica, personalizando os serviços oferecidos às empresas por meio do acesso a todos os dados financeiros que elas permitiram compartilhar dentro do contexto do open finance.

"Nossa plataforma permite que os bancos e instituições financeiras ofereçam crédito personalizado, melhores taxas e redução de custos. Por um lado, essas instituições ganham com a queda dos riscos, a retenção dos clientes e a possibilidade de ser a principal instituição financeira do cliente. Enquanto isso, as empresas têm, na palma da mão, nos celulares ou tablets de seus gestores, um completo sistema de administração baseado em inteligência artificial totalmente integrado ao Internet Banking. É um sistema completo, em que todos saem ganhando – principalmente em termos de saúde e prosperidade financeira dos pequenos e médios negócios", explica João Tosin, CEO da Celero.

No Brasil, segundo estudos do Sebrae, cerca de 50% dos negócios fecham em menos de quatro anos, e um dos fatores desse risco é a falta ou má administração das finanças.

A plataforma da Celero é, portanto, uma ferramenta inédita e exclusiva que torna simples a rotina da gestão financeira do negócio e, acima de tudo, a definição clara do objetivo financeiro para uma melhor visão do negócio.

Sobre a Celero

A Celero nasceu, cresceu e segue comprometida com a melhoria contínua de seus processos, que visam facilitar o dia a dia financeiro das empresas que compõem seu portfólio. A fintech se consolida como expoente do open finance, oferecendo ao mercado segurança e customização dos processos através de uma plataforma exclusiva, que torna simples a rotina da gestão financeira das empresas e oportuniza a visão de negócios para todos os envolvidos na base de informações. Conheça as soluções em celero.com.br.

