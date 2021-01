Celero: Um é pouco, dois é bom, cinco definitivamente não é demais!

CURTIBA, Brasil, 30 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Após um ano intenso em que o comércio varejista teve que se reinventar, sobretudo as pequenas e médias empresas. Dados do Sebrae indicam que o faturamento do setor está 28% abaixo do pré-crise. O relatório produzido pela Cielo aponta que, desde o início do surto de COVID-19 até a segunda quinzena de outubro, houve uma queda de 19% do varejo total no Brasil e que ao final do ano de 2020, esse índice ficou 6% abaixo do período pré-pandemia. Mas analistas avaliam que a retomada gradual das atividades, com atendimento às exigências sanitárias nas lojas físicas, já começou a reverter o quadro e alguns segmentos do varejo voltam a vislumbrar os patamares de faturamento semelhantes ao período pré-COVID.

Para alavancar segmentos varejistas, 2021 começa com a promessa de avanço direto nos resultados. Isso, graças a um sistema moderno que promete potencializar os negócios de quem tem estoques não perecíveis e que não exigem checagem de peso ou lotes.

O Flow PDV é um sistema de gestão e permite reunir em um só lugar todas as funções que o estabelecimento precisa diariamente, como controle de estoque, fluxo de caixa e outros detalhes, este é o mais novo produto lançado pela Celero, startup de automação financeira que se destacou nos últimos anos por apresentar às Pequenas e Médias Empresas (PMEs) um sistema de controle financeiro completamente digital, seguro e eficaz. A empresa caminha mais uma vez para combinar inovação, tecnologia e praticidade na gestão de negócios. O novo sistema se dedica a aumentar não só os controles, mas também a receita dos clientes.

A proposta é um diferencial para lojas físicas e que não estão no meio digital. O Flow PDV traz ao lojista um fluxo de vendas perfeito com maior lucratividade. "O que determina o resultado que a gente tem é a aplicação do dinheiro que a empresa ganha. Um dos exemplos é a compra de mercadorias para estoque. Utilizar o sistema para entender quais as demandas mais necessárias contribui para fazer o investimento correto, nos itens que vendem mais e geram maior lucratividade. O sistema torna possível ver todas essas rotinas" explica João Tosin, CEO da Celero, a startup foi eleita a melhor fintech na competição internacional de seleção dos Top 100, da Santander X Global Award, em 2020.

Segundo Tosin, o Flow PDV foi criado a partir de três pilares: finalização da compra, venda de estoque e controle do fluxo de caixa. As empresas de pequeno e médio porte podem usar a ferramenta para melhorar seu desempenho. "Com o Flow o gestor terá maior ciência de quais itens atraem de fato os clientes e quais produtos devem ser trabalhados para não sobrar no estoque. Visualizar os itens que dão maior retorno e rentabilidade ainda ajuda a alavancar os negócios. A experiência que temos é de que o varejista atento a todos esses dados consegue aumentar em 5 vezes as vendas, repondo o estoque de forma estratégica".

Nas questões práticas o lojista também consegue cadastrar de modo rápido os produtos no sistema e já disponibilizá-los para venda para que não fiquem parados no estoque. Cadastrar novos clientes é outra função primordial para manter a lealdade do cliente e, além disso, é possível controlar as vendas em crediário próprio (Função fundamental, principalmente nos pequenos negócios, é muito comum ter esse tipo de venda e sem o controle correto ele vira a fonte de muitos problemas financeiros); e o mais importante de tudo, um sistema de frente de caixa simples, rápido e confiável que agiliza o processo e reduz consideravelmente as falhas no fluxo de entrada e saída. Em resumo, ajuda o varejista a vender mais, mais rápido e melhor!

Como nasceu a Celero?

A Celero foi lançada oficialmente em 2016, mas está no mercado desde 2014, iniciando sua trajetória como uma consultoria financeira chamada J2 Consulting. Com a disciplina e trabalho que qualquer empreendimento exige, João Tosin, João Augusto Betenheuzer e Pedro Chaves remodelaram o negócio e lançaram, dois anos depois, a Celero: startup, inovadora, com serviços de gestão e automação para o departamento financeiro das empresas. Hoje, a startup oferece, através de tecnologia, um departamento financeiro online para PMEs de todas as regiões do País. Pioneira nesse nicho de mercado, sua plataforma é a única do mundo que automatiza toda a rotina financeira, transformando fotos ou imagens de documentos em relatórios financeiros e operações bancárias. A tecnologia, inclusive, pode ser utilizada sem a exigência de nenhum conhecimento técnico do setor, diferencial que facilita a vida dos empreendedores, impactados muitas vezes pela burocracia e desconhecimento das rotinas financeira e tributária do Brasil.

Contato: Ligia Gabrielli, Telefone: (41) 9 8700-2363, E-mail: [email protected]

FONTE Celero

SOURCE Celero