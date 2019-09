Celgard abre processo contra a Senior por violação de patente de separadores de cerâmica revestidos usados em baterias de lítio

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 19 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Celgard, LLC (Celgard), subsidiária da Polypore International, LP (Polypore), apresentou uma queixa no Tribunal Distrital dos EUA, no distrito do norte da Califórnia, contra a Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. (Senior) e seu Instituto de Pesquisa dos EUA, em Fremont, Califórnia, que vende vários separadores de baterias para baterias de lítio. Especificamente, a Celgard está processando a Senior por vender separadores de polipropileno revestidos em cerâmica, que violam patentes, fabricados pela Senior, em Shenzhen, China, e por apropriação indébita de segredos comerciais e informações confidenciais da Celgard.