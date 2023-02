CHARLOTTE, Carolina do Norte, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), uma subsidiária da Polypore International, LP, (Polypore) tem o prazer de anunciar que firmou um acordo estratégico de aliança com a empresa de tecnologia de bateria de íons de lítio C4V para promover o desenvolvimento de células de bateria de última geração, alto desempenho e alta tensão.

Celgard firma parceria com a empresa líder em desenvolvimento tecnológico, a C4V, para desenvolver soluções inovadoras de separador de baterias de processo seco para baterias de fosfato metálicas mistas com lítio biomineralizado (BM-LMP). São de alta tensão, oferecem longa vida útil de ciclo e acessíveis. Estima-se que as franquias de fabricação da C4V expandam para um total de 10 grandes fábricas até 2030. Espera-se que os separadores de membranas da CelgBi® desenvolvidos sob essa Aliança tenham acesso a todas as grandes fábricas que fazem parte da C4V.

A Celgard e a C4V irão colaborar no desenvolvimento de soluções de separadores para o mercado de baterias de íons de lítio otimizadas para o material catódico de fosfato metálico misto de lítio biomineralizado (BM-LMP) de alta tensão da C4V. Essa colaboração faz parte do programa Supply Chain Partner da C4V, no qual as principais necessidades do setor de baterias são investigadas e as soluções são trazidas ao mercado. Espera-se que os separadores de membranas da Celgard® desenvolvidos sob essa aliança tenham acesso a todas as giga-fábricas que fazem parte da C4V. O separador inovador da Celgard poderia fornecer uma base de fabricação de células com mais de 150 GWh de produção de células planejada para 2030. Essas unidades de produção de células estão localizadas nos EUA, Índia e Austrália, com instalações adicionais em desenvolvimento em outros lugares. A Celgard já é um membro certificado do programa Supply Chain Partners da C4V com um separador da geração atual da Celgard®.

Stefan Reinartz, vice-presidente de negócios de veículos elétricos de íons de lítio (EDV) e sistemas de armazenamento de energia (ESS) da Celgard, afirmou: "Temos o prazer de fazer parceria com a líder em tecnologia C4V para promover os separadores de bateria de processo a seco da Celgard® e desenvolver soluções inovadoras para células de bateria BM-LMP com eles. A C4V provou que pode trazer rapidamente a fabricação de baterias de alta precisão. Nossa aliança abrirá um caminho para inovações que trarão células de saída acessíveis e de alta energia para as pessoas que precisam delas urgentemente".

A empresa controladora da Polypore, a Asahi Kasei, também deverá apoiar a franquia de fabricação de células da C4V, que utiliza a mesma tecnologia e fornecedores, garantindo para as OEMs uma fonte robusta de células e baterias menos afetadas pela interrupção ambiental ou regional. A Asahi Kasei vê a oportunidade de alavancar sua base de fabricação internacional diversificada para atender às necessidades globais da cadeia de suprimentos BM-LMP de plásticos e materiais retardantes térmicos.

A produção de células BM-LMP da principal franquia de fabricação de células da C4V começou em Agosto de 2022. Espera-se que as três franquias existentes se expandam ainda mais para um total de 10 giga-fábricas até 2030. As células de bateria de alta tensão BM-LMP alcançam uma longa vida útil e um rápido carregamento sem o uso de cobalto ou níquel, o que diminui o risco representado pela fuga térmica e incertezas no fornecimento de matérias-primas desses elementos.

Sobre a Celgard e a Polypore

A Celgard é especializada em membranas microporosas de processo a seco, sem solventes, revestidas e não revestidas, utilizadas como separadores, que são um componente importante das baterias de íons de lítio. A tecnologia do separador de bateria da Celgard é importante para o desempenho de baterias de íons de lítio para veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia entre outras aplicações.

A Celgard, LLC, é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma Empresa da Asahi Kasei.

A Polypore é uma empresa global com instalações em nove países, especializada em membranas microporosas utilizadas em veículos elétricos e não elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicações especializadas. Acesse www.celgard.com e www.polypore.com.

Sobre a C4V

C4V é uma empresa de tecnologia de baterias de íons de lítio com experiência crítica na otimização do desempenho da bateria e no design de giga-fábricas. As descobertas da C4V estenderam significativamente a vida útil das baterias e o desempenho da carga, e seu design de giga-fábricas capacita as economias emergentes a desenvolverem rapidamente ecossistemas robustos de fabricação doméstica. A C4V coordena com parceiros líderes do setor de matéria-prima, consumíveis, e cadeia de suprimentos de equipamentos para trazer baterias totalmente otimizadas para o mercado, e sua inovadora tecnologia de armazenamento de energia está acelerando a transição global para a eletrificação.

FONTE Celgard, LLC

