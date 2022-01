Celgard e Farasis fazem acordo, Celgard adiciona Senior-China ao caso de patentes da Califórnia e Celgard transfere o caso do segredo comercial da Carolina do Norte novamente para a Califórnia

A partir de 31 de dezembro de 2021, a Celgard e a Farasis firmaram um acordo que liquida o litígio de infração de patentes nos EUA e as disputas globais entre as duas empresas. No acordo, a Celgard fornecerá produtos para a Farasis, e a Farasis concordou em ajudar a Celgard na proteção de suas patentes e segredos comerciais. Os outros termos do acordo são confidenciais.

Nos arquivos públicos de litígios do NDCA em 7 de janeiro de 2022:

A Celgard negou voluntariamente todas as reivindicações contra os réus da Farasis afirmadas em sua quarta alteração de reclamação no caso de patentes do NDCA. Os réus da Farasis renunciaram voluntariamente a todas as reconvenções contra a Celgard afirmadas em sua resposta à quarta emenda de reivindicação e reconvenção. A Celgard apresentou uma quinta emenda de reivindicação que adicionou a Senior-China novamente como réu no caso de patentes '520 e '867 da Celgard, e transferiu o caso de segredo comercial do Tribunal Distrital do Distrito Ocidental da Carolina do Norte (WDNC) de volta para o tribunal do NDCA.

A Celgard também alega roubo indiscriminado de segredos comerciais, informações proprietárias e informações confidenciais da Celgard pelos réus Senior-China, Senior-California, Sun Town, Global Venture e Dr. Steven Zhang (os "réus dos segredos comerciais") – que inclui um concorrente e um ex-funcionário que mudou de nome para ocultar a conduta ilegal dos réus do segredo comercial – e quem a Celgard acredita ter conspirado para desviar informações confidenciais, proprietárias e comerciais da Celgard, copiar os produtos da Celgard e fazer negócios com a Celgard. Este processo também diz respeito à violação pelo réu Dr. Steven Zhang de seu acordo de confidencialidade com a Celgard, e à incitação da Senior a essa violação.

A Celgard tem casos ativos no Reino Unido e nos EUA contra a Senior-China e/ou uma ou mais de suas subsidiárias ou empresas relacionadas. A Celgard pretende prosseguir plenamente seu caso de segredo comercial contra a Senior no Reino Unido e nos EUA

A vitória no Tribunal de Apelação do Reino Unido (ver comunicado), a liminar provisória do Supremo Tribunal do Reino Unido (ver comunicado) e o resultado bem-sucedido do Targray (ver comunicado), MTI (ver comunicado) e casos da Farasis solidificam ainda mais a integridade da propriedade intelectual (PI) da Celgard em relação aos separadores revestidos e não revestidos para baterias de íons de lítio. A Celgard continuará a impedir a exploração injusta de sua tecnologia e PI para proteger seus ativos e clientes.

Sobre a Celgard e a Polypore

A Celgard é especializada em membranas de processo a seco revestidas e não revestidas usadas como separadores que são um componente importante das baterias de íon de lítio. A tecnologia do separador de bateria da Celgard é importante para o desempenho de baterias de íons de lítio para veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e outras aplicações.

A Celgard, LLC é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma empresa Asahi Kasei.

A Polypore é uma empresa global com instalações em nove países especializada em membranas microporosas usadas em veículos elétricos e não elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicações especializadas. Visite www.celgard.com e www.polypore.com.

###

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727058/Celgard_General_PR.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/798399/PolyPore_Logo.jpg

FONTE Polypore International, LP

SOURCE Polypore International, LP