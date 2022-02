Celigo accueille le premier sommet sur l'automatisation du commerce électronique post-numérique

SAN MATEO, Californie, le 22 février 2022 /PRNewswire/ -- Celigo , la principale plateforme d'intégration à l'échelle de l'entreprise en tant que service ( iPaaS ) pour le marché intermédiaire, a annoncé aujourd'hui le tout premier Sommet de l'automatisation du commerce électronique post-numérique (le Sommet) pour les entreprises de taille moyenne. Réunissant des marques de premier plan dans le domaine du commerce électronique, le sommet vise à permettre aux entreprises d'atteindre des résultats inimaginables en utilisant les meilleures techniques d'automatisation.

« Les achats en ligne prennent une place importante dans le secteur de la vente au détail, le commerce électronique est devenu un élément essentiel du succès post-pandémie des entreprises de taille moyenne », a déclaré Mark Simon, vice-président de la stratégie chez Celigo. « Le changement dans les achats a également obligé les entreprises à optimiser les systèmes et les processus numériques. Désormais, les entreprises qui veulent être compétitives et gagner des parts de marché continueront à optimiser leurs processus de commerce électronique pour être non seulement "assez bons", mais plus agiles et capables de pivoter sur la base de nouvelles données et de nouvelles perspectives. »

Le sommet aura lieu virtuellement le 8 mars 2022 de 9h à 11h, heure du Pacifique, et sera un événement interactif au cours duquel des experts en commerce électronique d'entreprises leaders telles que Blu Banyan, Titan Brands, OZNaturals et Body Art Alliance partageront ce que l'ère post-numérique apportera au commerce électronique, et ce que les entreprises doivent faire pour prospérer.

Les participants peuvent s'attendre à quitter le sommet avec des éléments tangibles qui les aideront à établir leur feuille de route pour un avenir automatisé, y compris des outils pour aider à construire :

Cibles et objectifs

Liste de contrôle de l'état de préparation

Dossier commercial interne

Feuille de route pluriannuelle en matière de technologie et de mise en œuvre

Celigo occupe une position unique pour défendre cette initiative, avec plus de dix ans d'expérience dans le domaine du commerce électronique et en tant que seul iPaaS disposant d'une bibliothèque complète de solutions préconstruites avec une logique commerciale intégrée pour soutenir les processus commerciaux spécifiques au commerce électronique. L'entreprise automatise plus de 20 000 processus de commerce électronique pour prendre en charge plus de 10 millions de commandes par mois, offrant ainsi une expertise inégalée en matière de commerce électronique.

En plus de leurs années d'expérience dans le domaine du commerce électronique, les meilleurs commerçants savent que Celigo est le leader incontesté de l'automatisation des processus commerciaux du commerce électronique, fiable, évolutive et efficace. Par exemple, 7 % de toutes les commandes passées sur les vitrines Shopify pendant le week-end du Black Friday/Cyber Monday sont passées par Celigo. Le fait que Celigo n'ait connu aucun temps d'arrêt malgré un volume de données multiplié par 10 met en évidence son expertise et son évolutivité pour gérer les transactions de commerce électronique à haut volume.

« L'automatisation du commerce électronique est plus importante que jamais. Les pressions concurrentielles obligent les entreprises à faire preuve de créativité et d'efficacité pour se développer », a déclaré Mike Small, directeur financier d'OZNaturals. Les pressions concurrentielles obligent les entreprises à faire preuve de créativité et d'efficacité pour se développer », a déclaré Mike Small, directeur financier d'OZNaturals.

Réservez votre place pour le premier Post-Digital Ecommerce Automation Summit dès aujourd'hui et suivez la conversation sur LinkedIn et Twitter en utilisant #CeligoSummit.

À propos de Celigo

Celigo est le principal fournisseur de plateforme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) pour le marché intermédiaire. Nommée G2 Best Software for 2021 , Celigo permet une croissance fulgurante, une gestion contrôlée des coûts et une expérience client supérieure en garantissant que chaque processus, à tous les niveaux de l'organisation, peut être automatisé de la manière la plus optimale. Pour plus d'informations, visitez le site w www.celigo.com. Follow us on LinkedIn , Twitter , et Facebook .

