Celigo brengt bedrijfsbrede automatisering naar de regio DACH

Het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Silicon Valley heeft, neemt een speciaal team in de regio DACH in dienst als het bedrijf een snelle groei wil zien voor het middensegment van de markt

MÜNCHEN, 12 juli 2022 /PRNewswire/ -- Celigo, het toonaangevende platform voor de bedrijfsintegratie als een service (iPaaS), breidt de voetafdruk binnen Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH) aanzienlijk uit met investeringen in mensen, gegevens, technologie en partnerschappen.

Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Silicon Valley, dat in december 2021 een 48 miljoen dollar in de serie C-financiering heeft opgehaald en zich in Europa snel uitbreidt, stelt bedrijven op een unieke manier in staat om hun bedrijfsprocessen op de meest optimale manier te automatiseren, Door het zowel de IT- als de zakelijke teams in staat om integratie op te bouwen en de integriteit en schaalbaarheid van de gegevens te waarborgen.

Op basis van het Duitse datacenter, dat is opgericht om Celigo te helpen zijn oplossingen te laten voldoen aan de AVG-regels, heeft Celigo een lokale aanwezigheid opgericht. Het bedrijf is van plan om de komende 2 jaar op een agressieve manier uit te breiden binnen de DACH-regio om de respectievelijke lokale adviesteams, het succes van de klant, de verkoop, het Kanaal en de marketing te laten groeien, waardoor het bedrijf nieuwe sectoren en organisaties zal kunnen bereiken.

Gert-Jan Wijman, VP Europe, het Midden-Oosten en Afrika voor Celigo, zegt:



"Aangezien de vraag naar gedemocratiseerde integratie en automatisering in de DACH-markt blijft groeien, bouwen we een robuust programma om de activiteiten in de regio op te schalen. De behoeften van de Europese markt zijn een uitdaging vanwege de diversiteit van de toepassingslandschappen, maar we hebben het platform, de expertise, en nu ook de infrastructuur, om aan deze eisen te ondersteunen. Nu automatisering een steeds belangrijker onderdeel van de moderne bedrijfsprocessen wordt, hebben organisaties behoefte aan oplossingen om hun activiteiten op te schalen en om te voldoen aan de groeiende vraag van hun klanten.



We kijken ernaar uit om ons aanbod te ontwikkelen om een aantal sectoren binnen deze snelgroeiende regio te bereiken, we helpen bedrijven in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland om te groeien, terwijl we onze klanten en partners ondersteunen met de meest innovatieve technologische oplossingen."

Celigo werkt al samen met bedrijven als waterdrop, Commercetools en Veeam in de regio DACH en is ook van plan om een aantal partnerprogramma's uit te rollen, waaronder training, technologische ondersteuning en nuttige middelen, zoals gezamenlijke go-to-market-programma's om de best mogelijke oplossingen in hun soort te leveren om aan een aantal klantbehoeften te voldoen.

Aris Brauchart, hoofd technologie van waterdrop, zegt:

"Met Celigo kan iedereen een integratie in het bedrijf ontwikkelen die een enorme impact heeft op een bedrijf, zonder een complexe codering of voorafgaande opleiding."

Als onderdeel van de regionale uitbreiding van de DACH, werkt Celigo samen met een aantal partners om het NetSuite-partnerecosysteem te laten groeien en uit te breiden naar de SAP-markt. Het bedrijf ontwikkelt gezamenlijke go-to-market-plannen, waardoor IT, line-of-businessteams en functionele consultants de mogelijkheid krijgen om zowel de gebruikelijke als de op maat gemaakte bedrijfsprocessen binnen de onderneming te automatiseren.

Over Celigo

Celigo is het toonaangevende Integratieplatform als een Service (iPaaS) binnen het bedrijf. Celigo is genoemd als G2 Best Software voor 2021 en maakt snelle groei, een gecontroleerd kostenbeheer en een superieure klantervaringen mogelijk, door ervoor te zorgen dat elk proces, op elk niveau van de organisatie, op de meest optimale manier kan worden geautomatiseerd. Ga voor meer informatie naar www.celigo.com. Volg ons op LinkedIn, Twitter en Facebook.

