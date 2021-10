Celigo est la première et la seule société iPaaS à automatiser ses processus d'entreprise sur plusieurs applications dans le Cloud en utilisant une seule intégration prédéfinie

Les solutions d'automatisation de processus d'entreprise de Celigo proposent des enchaînements d'opérations bout-en-bout qui stimulent l'excellence opérationnelle et la croissance vers la percée parmi les entreprises de moyenne envergure

SAN MATEO, Californie, le 18 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Celigo , le premier prestataire de services d'intégration iPaaS (plateforme en tant que service) pour les entreprises de moyenne envergure, a annoncé la disponibilité des premiers et seuls produits d'automatisation de processus d'entreprise qui peut intégrer plusieurs applications sur le Cloud en un hub central d'application. En utilisant le hub comme source ou destination centrale, les équipes peuvent utiliser des menus déroulants et des flux de tâches prêts à l'emploi pour automatiser rapidement tout un processus d'entreprise en intégrant pour cela toutes les applications requises dans un seul flux uniforme. Les nouveaux produits Celigo appliquent les meilleurs pratiques en utilisant la logique d'entreprise pour éliminer les processus manuels, pour assurer l'intégrité des données sur toute l'organisation et pour permettre l'automatisation de bout-en-bout des processus sans s'encombrer de ressources techniques rares et dispendieuses.

« Avant d'utiliser la plateforme de Celigo, nous passions des heures sur des processus manuels et nous souffrions de données et de flux de tâches sans connexion », a déclaré Jeremy Vandenberg, Analyste des Informations informatiques chez MOTIS Brands. « Maintenant, nous pouvons compléter tout un processus automatisé en un rien moins de temps et avoir une vision globale de l'ensemble de ce processus, ce qui nous permet de prendre des décisions commerciales mieux informées. »

« Celigo a réinventé la valeur d'un iPaas en maximalisant l'impact au niveau de l'entreprise tout en réduisant les besoins en ressources techniques », selon Jan Arendtsz, fondateur et PDG de Celigo. « En allant au-delà des simples intégrations de point-à-point et en offrant un flux de tâches connecté de bout-en-bout ancré dans un seul hub, nous donnons à nos clients le moyen de stimuler l'excellence opérationnelle et la croissance vers la percée par une automatisation optimale des processus d'entreprise. »

Les trois produits d'automatisation des processus d'entreprise sont disponibles immédiatement au niveau mondial :

Automatisation du processus d'entreprise de l'entrepôt des données :

Celigo automatise l'extraction des données source à partir d'un nombre illimité d'applications d'entreprise, puis les charge automatiquement dans un entrepôt de données du type Snowflake, BigQuery ou Amazon Redshift.

Les avantages incluent :

Délai rapide de rentabilisation en utilisant pour cela les intégrations prédéfinies de l'entrepôt de données avec des configurations prêtes à l'emploi pour des applications populaires sur le Cloud

en utilisant pour cela les intégrations prédéfinies de l'entrepôt de données avec des configurations prêtes à l'emploi pour des applications populaires sur le Cloud Accès plus rapide aux données permettant aux analyses des activités d'acheminer rapidement les données des systèmes source à l'entrepôt de données, sans besoin d'un ingénieur de données

permettant aux analyses des activités d'acheminer rapidement les données des systèmes source à l'entrepôt de données, sans besoin d'un ingénieur de données Cas pratiques étendus, du type Reverse ETL, pour ramener rapidement les données de l'entrepôt des données aux applications de destination en utilisant des personnalisations et extensions pour une intégration flexible

Automatisation du processus d'entreprise des paiements au rapprochement comptable :

Celigo automatise le rapprochement des opérations de paiement traitées à travers une passerelle de paiement telle que PayPal, Stripe, Amazon Pay ou Braintree, avec données d'ordre contenues dans le système ERP (système de planification des ressources de l'organisation).

Les avantages incluent :

Économies de coûts contrôlées par une transition à la gestion par exception au lieu d'un rapprochement de chaque opération individuelle

par une transition à la gestion par exception au lieu d'un rapprochement de chaque opération individuelle Vigilance accrue aux disputes en identifiant instantanément les écarts et les montants non réglés

en identifiant instantanément les écarts et les montants non réglés Clôture accélérée en fin de mois en éliminant le rapprochement manuel chronophage et sujet à l'erreur

Automatisation du processus d'entreprise d'accueil et de départ du personnel :

Celigo automatise la logistique d'intégration et des départs des employés en raccordant les systèmes d'information des ressources humaines tels que ADP, SAP SuccessFactors et BambooHR à d'autres applications pour des activités telles que le service de la paie et le provisionnement.

Les avantages incluent :

Processus sécurisé d'intégration et de départ des employés par une automatisation du provisionnement des employés qui remplace les processus manuels risqués par des flux personnalisables

par une automatisation du provisionnement des employés qui remplace les processus manuels risqués par des flux personnalisables Une nouvelle expérience de l'embauche de qualité supérieure en permettant aux ressources humaines de s'approprier des procédures d'intégration et des flux de tâches et de les maintenir tout en les personnalisant

en permettant aux ressources humaines de s'approprier des procédures d'intégration et des flux de tâches et de les maintenir tout en les personnalisant Flexibilité dans la réponse aux exigences uniques des entreprises à travers des intégrations personnalisables utilisant des centaines de connecteurs

Pour en savoir davantage sur la manière dont Celigo peut optimiser l'automatisation des processus d'entreprise de bout-en-bout de votre société, venez participer aux événements de lancement virtuels https://celigo.com/business-process-automations/ - events du 9 au 11 novembre 2021 à 10h00, heure du Pacifique (17h00 GMT).

À propos de Celigo

Celigo est le premier prestataire de services iPaas ( Plateforme comme service ) pour les entreprises de moyenne envergure. Désigné comme Meilleur logiciel G2 pour 2021, Celigo permet une croissance vers la percée, une gestion contrôlée des coûts et des expériences client supérieures en s'assurant que chaque processus à tout niveau de l'organisation peut être automatisé de façon optimale. Pour en savoir davantage, allez sur www.celigo.com. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

