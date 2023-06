Celigo étend ses programmes de partenariat stratégique à l'échelle mondiale grâce à des pratiques d'intégration indépendantes de l'écosystème

Les partenaires réussissent grâce à l'écosystème de partenaires de Celigo, qui propose désormais des services et une assistance au niveau mondial pour mieux répondre aux besoins des clients.

REDWOOD CITY, Californie, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Celigo , la principale plate-forme d'intégration en tant que service (iPaaS), Celigo, la plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS), a annoncé aujourd'hui l'expansion de son Programme partenaires, notamment grâce à des investissements stratégiques dans l'expansion géographique et de l'écosystème afin d'aider ses partenaires à développer des pratiques d'intégration qui répondent mieux aux besoins des clients et du marché. Cette annonce intervient au moment où les partenaires de Celigo connaissent une dynamique continue depuis un an, les programmes stratégiques de la société ayant permis à des partenaires tels que BPM, Bring IT, Catalyst ERP, Netizen, MorganFranklin Consulting et Sikich de tirer parti d'opportunités à croissance rapide dans le domaine de l'automatisation.

Celigo est la seule société iPaaS qui offre des services de consultation et de conseil par le biais de son écosystème de partenaires avant le début de la mise en œuvre, afin de s'assurer que les clients sont prêts à l'automatisation, même si la solution facile à mettre en œuvre contourne les exigences standard de l'industrie en matière de ressources pour les développeurs. Grâce à ce programme, les partenaires peuvent offrir aux utilisateurs finaux leurs propres services d'intégration et de conseil en matière de processus métier à forte valeur ajoutée. En outre, le programme aidera les partenaires à augmenter leurs revenus grâce :

à la prestation de services avancés de conseil en processus métier à des clients communs ;

à la formulation d'engagements en plusieurs phases dont l'intégration est la force motrice ;

au passage d'une mise en œuvre à faible valeur ajoutée à des services de conseil à forte valeur ajoutée axés sur les données et

au respect de la méthodologie de vente et d'automatisation pour créer de nouvelles offres de services.

En plus de s'attaquer à des projets plus complexes, tels que l'augmentation des connexions de points d'extrémité, et de doubler la mise sur son approche complètement indépendante de l'écosystème (y compris des plates-formes telles que Acumatica, Microsoft, NetSuite, Sage, Salesforce, SAP, etc.), les nouveaux investissements dans le Programme Partenaires de Celigo comprennent :

Un meilleur soutien aux partenaires notamment une assistance produit dédiée, une assistance technique, des conseils en matière de processus, des ressources marketing et plus encore.

Le programme Through-Channel Marketing Automation (TCMA) pour promouvoir les initiatives conjointes de mise sur le marché à travers le comarketing automatisé, le cobranding et l'attribution des leads.

Des événements communautaires mondiaux pour promouvoir la formation et l'éducation des partenaires sur la façon de tirer parti des meilleures pratiques de partenariat.

« À mesure que les entreprises multiplient les cas d'utilisation de l'automatisation, nous continuons à chercher des moyens de les servir le plus efficacement possible », a déclaré Jan Arendtz, fondateur et PDG de Celigo. « C'est pourquoi nous réalisons d'importants investissements dans notre Programme Partenaires afin de répondre à des besoins plus diversifiés et plus complexes à travers le monde. Nos partenaires tirent également profit de cette approche, car nous collaborons pour mettre au point des systèmes qui répondent aux besoins du marché en constante évolution. »

Celigo développera son programme de partenariat pour assurer le succès de ses clients et soutenir sa dynamique continue, comme en témoignent les augmentations suivantes au cours de l'année écoulée :

Certifications de produits de niveau 4 : augmentation de 12 % du nombre de partenaires capables de réaliser la mise en œuvre

Partenaires de distribution stratégiques : augmentation de 80 % des partenariats stratégiques

Augmentation du nombre de partenaires Microsoft : augmentation de 20 % des partenariats stratégiques Microsoft

Augmentation du nombre de partenaires Acumatica : augmentation de 100 % des partenariats stratégiques Acumatica

Augmentation du nombre de partenaires SAP : augmentation de 100 % des partenariats stratégiques SAP

« En tant que partenaire stratégique de Celigo, Bring IT a été en mesure d'étendre sa promesse d'offrir des services de conseil, de mise en œuvre et professionnels à 360° aux organisations qui cherchent à obtenir une visibilité en temps réel et une excellence opérationnelle pour leur entreprise », a déclaré Omar Palacios, PDG de Bring IT. « Nous nous réjouissons du développement de notre partenariat à mesure que Bring IT s'implante en Amérique latine et dans la région de l'EMOA ».

Pour en savoir plus sur l'écosystème de partenariat de Celigo, rendez-vous sur notre page dédiée au Programme Partenaires.

