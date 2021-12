Celigo obtient un financement de série C de 48 millions de dollars pour perfectionner l'automatisation des activités pour les entreprises du marché intermédiaire

Un investissement mené par OMERS Growth Equity et rejoint par NewSpring Capital

SAN MATEO, Californie, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Celigo , le principal fournisseur de plateforme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) pour le marché intermédiaire, a annoncé que la société a levé 48 millions de dollars en financement de série C afin d'optimiser l'automatisation de bout en bout des entreprises du marché intermédiaire. La société utilisera ces fonds pour accroître sa capacité de commercialisation et accélérer son expansion internationale. Le tour de financement a été mené par OMERS Growth Equity et rejoint par NewSpring Capital .

« Pendant trop longtemps, la promesse de l'iPaaS moderne n'a pas été tenue. Les fournisseurs traditionnels connectent les applications professionnelles basées sur le cloud, mais l'automatisation des processus métier qui utilisent ces applications ne s'est pas améliorée », a déclaré Jan Arendtsz, fondateur et PDG de Celigo. « Avec le soutien de nos investisseurs, Celigo permettra une croissance fulgurante, une gestion maîtrisée des coûts et une expérience client supérieure pour nos clients en veillant à ce que chaque processus, à tous les niveaux de l'organisation, puisse être automatisé de la manière la plus optimale à partir d'une plateforme unique. »

« Les dépenses mondiales des utilisateurs finaux en services de cloud public devraient augmenter de 23,1 % en 2021 pour atteindre un total de 332,3 milliards de dollars, contre 270 milliards de dollars en 2020 », selon les dernières prévisions de Gartner, Inc .1 Selon un autre rapport de GartnerⓇ, « le marché mondial des logiciels d'entreprise a augmenté de 9 % en 2020 pour atteindre plus de 535 milliards de dollars, confirmant ainsi son statut de marché informatique le plus dynamique et à la croissance la plus rapide. »2 L'augmentation significative des dépenses et de l'adoption est directement attribuable à l'évolution de la façon dont les gens travaillent et à la nécessité de rationaliser les processus pour s'adapter aux nouvelles façons de faire du marché.

À mesure que les entreprises continuent à ajouter les meilleures applications à leurs suites technologiques et que les processus numériques se multiplient, le besoin d'automatisation deviendra d'autant plus essentiel. Celigo est en mesure de tenir la promesse d'une automatisation de bout en bout de l'activité en créant des processus métier parfaits basés sur les meilleures pratiques et les résultats passés.

Celigo est la seule société iPaaS qui fournit des automatisations de processus métier préétablies en utilisant une logique métier intégrée. La logique métier permet aux utilisateurs, qu'ils soient informaticiens ou non, d'utiliser des paramètres préconfigurés pour influer sur le comportement de plusieurs flux en aval afin de réaliser une automatisation optimale des processus métier. La logique métier a été développée à partir des meilleures pratiques tirées de milliers de déploiements chez les clients et de dizaines de milliers de processus mis en œuvre. La logique intégrée est davantage améliorée grâce aux contributions de l'intelligence artificielle provenant de la mise en œuvre de processus antérieurs et de l'expertise de Celigo en matière de processus. La société a également annoncé récemment qu'elle était le seul fournisseur d'iPaaS à automatiser les processus métier sur plusieurs applications en nuage à l'aide d'une seule intégration préétablie.

La plateforme Celigo permet également aux équipes informatiques de gérer l'automatisation des processus métier, le traitement des erreurs, la conformité aux normes internationales de sécurité et de confidentialité, ainsi que la création de rapports et d'analyses complets via un tableau de bord central, tout en donnant le contrôle de chaque processus métier automatisé au groupe de la ligne de métier qui en est le plus proche.

« L'automatisation de l'entreprise moderne nécessite un iPaaS de nouvelle génération qui soit intuitif pour les utilisateurs tout en offrant les meilleures pratiques et une gouvernance à l'échelle du cloud », a déclaré Mark Shulgan, directeur général et responsable d'OMERS Growth Equity. « Celigo s'est imposé comme un leader du marché, en combinant un puissant moteur d'intégration avec la convivialité d'une application SaaS moderne, ce qui permet aux organisations d'être plus agiles et d'innover plus rapidement. Nous sommes fiers d'investir dans Celigo et soutenons avec enthousiasme ses efforts pour ouvrir la voie à l'avenir de l'intégration d'applications dans le cloud », a-t-il ajouté.

À propos de Celigo

Celigo est le principal fournisseur de plateforme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) pour le marché intermédiaire. Nommée G2 Best Software for 2021 , Celigo permet une croissance fulgurante, une gestion contrôlée des coûts et une expérience client supérieure en garantissant que chaque processus, à tous les niveaux de l'organisation, peut être automatisé de la manière la plus optimale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.celigo.com . Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

À propos d'OMERS Growth Equity

OMERS Growth Equity investit dans des sociétés à forte croissance soutenues par des équipes exceptionnelles. OMERS Growth Equity est un investisseur à long terme qui s'attache à aider les entreprises à saisir tous les types d'opportunités de croissance. Ces opportunités de croissance peuvent inclure l'expansion des opérations, des acquisitions, l'élargissement des gammes de produits ou l'entrée sur de nouveaux marchés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.omersgrowthequity.com , ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn .

