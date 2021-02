Celigo remporte le prix du meilleur logiciel 2021 G2

La principale plate-forme d'intégration a été la solution iPaaS la mieux classée dans la liste des meilleurs logiciels de gestion du cloud informatique.

SAN MATEO, Californie, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Celigo , le principal fournisseur de plate-forme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) pour les utilisateurs professionnels et techniques, a remporté le prestigieux prix du meilleur logiciel 2021 G2. L'entreprise a été la solution iPaaS la mieux classée à recevoir le prix dans la catégorie du meilleur logiciel de gestion du cloud informatique.

À l'instar des People's Choice Awards pour les entreprises technologiques, les Best Software Awards de G2 classent les meilleures entreprises et les meilleurs produits logiciels du monde en se basant sur des avis authentiques et opportuns d'utilisateurs réels.

Ce prix est important car il est basé sur les avis vérifiés des utilisateurs réels de Celigo par rapport à des milliers d'autres avis vérifiés sur G2. Avec près de 100 000 entreprises et plus d'un million d'avis répertoriés sur G2, seul un petit sous-ensemble de ces entreprises est placé par le public de G2 sur la liste des meilleurs logiciels.

« Nous sommes honorés d'être reconnus dans la liste des meilleurs logiciels par G2. C'est une validation extraordinaire par nos clients et un témoignage de notre incroyable plate-forme d'intégration qui offre une grande facilité d'utilisation sans compromettre la puissance », a déclaré Jan Arendtsz, fondateur et PDG de Celigo.

« Des centaines de nouveaux clients viennent chez Celigo pour automatiser les processus opérationnels entre les applications pendant cette période critique de transformation numérique. Nous nous efforçons sans relâche de rendre l'automatisation accessible aux utilisateurs de l'informatique et aux utilisateurs professionnels, et nous leur réservons de nombreuses fonctionnalités en 2021 », a déclaré Arendtsz.

En réponse à la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises ont dû accélérer leurs efforts de transformation numérique et passer rapidement au cloud. Cela signifie que des centaines d'entreprises sont venues chez Celigo pour automatiser leurs processus commerciaux à travers les applications. Ils ont choisi Celigo en raison de la facilité d'utilisation de la plate-forme, de la bibliothèque robuste d'intégrations pré-construites, des puissants outils de développement et de l'évolutivité dans de nombreux secteurs.

La société continue d'innover avec une nouvelle interface utilisateur élégante qui autonomise les développeurs et les utilisateurs professionnels, des solutions prédéfinies pour plus d'une douzaine de processus commerciaux et une gestion améliorée des erreurs grâce à l'IA pour réduire le temps et les coûts de maintenance.

En faisant partie de cette liste G2, la société se retrouve aux côtés d'autres sociétés basées sur le cloud bien établies, telles que Snowflake, Okta, Gitlab, LogicMonitor, Auth0, PagerDuty et bien d'autres noms connus dans le domaine des technologies de l'information.

« Je suis fier de notre équipe pour son engagement à fournir le meilleur iPaaS possible à nos clients », a déclaré Arendtsz. « Les clients de Celigo profitent énormément de notre plate-forme iPaaS et de nos connecteurs d'application d'intégration pré-établis. »

G2 a créé la liste des meilleurs produits pour les logiciels de gestion du cloud en se basant sur les données de plus d'un million d'avis authentiques et vérifiés de clients portant sur des milliers de produits logiciels. Ces avis ont été rédigés et publiés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, et une personne réelle a examiné chaque avis pour en garantir la légitimité. C'est la première fois que Celigo figure sur l'une des listes des meilleurs logiciels de G2.

« Il ne s'agit pas d'une liste subjective basée sur l'opinion de quelques personnes », a expliqué Godard Abel, PDG de G2. « Avec le trafic et l'engagement les plus élevés, la plus grande sélection de produits et de services, et des données de la plus haute qualité, G2 analyse plus de 4 millions de points de données pour déterminer quels produits et entreprises peuvent figurer sur la liste. »

Pour plus d'informations sur le classement de Celigo dans le G2, visitez https://www.g2crowd.com/products/celigo/reviews ou la grille iPaaS G2 ici.

Critères : Les gagnants ont été déterminés sur la base des commentaires laissés sur G2Crowd.com entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Tous les scores sont calculés à l'aide des algorithmes de G2, y compris pour la satisfaction et la présence sur le marché, expliqués en détail ici. De plus amples informations sur la méthodologie sont disponibles sur demande.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Rico Andrade à l'adresse [email protected].

À propos de Celigo

Celigo , la plate-forme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) nouvelle génération conçue pour les professionnels de l'informatique et les utilisateurs professionnels, qui permet de connecter et d'automatiser facilement les processus de milliers d'applications. Nommé G2 Best Software for 2021, Celigo permet aux utilisateurs de créer, de gérer et de transférer rapidement des intégrations complexes à l'échelle, ce qui nécessite moins de ressources informatiques et réduit le coût total de possession.

Pour plus d'informations, visitez le site www.celigo.com, et suivez Celigo sur YouTube, LinkedIn, et Twitter.

À propos de G2 Crowd

G2 , la plate-forme d'évaluation des solutions d'entreprise, leader mondial, exploite plus de 1 000 000 d'évaluations d'utilisateurs pour prendre de meilleures décisions d'achat. Les professionnels du monde des affaires, les acheteurs, les investisseurs et les analystes utilisent le site pour comparer et sélectionner les meilleurs logiciels et services sur la base d'avis par les pairs et de données sociales synthétisées. Chaque mois, plus de quatre millions de personnes visitent le site de G2 pour obtenir des informations uniques.

Contact : Rico Andrade, [email protected], 650-793-3537

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/471760/Celigo_Logo.jpg

