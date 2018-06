Céline Dion na Schiaparelli Haute Couture

PARIS, 27 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A Schiaparelli anuncia com orgulho sua colaboração com a cantora múltiplas vezes ganhadora do Grammy e ícone pop Céline Dion, para diversos trajes de palco na sua turnê "Céline Dion Live 2018".

A lenda canadense mostrou suas roupas da Schiaparelli Haute Couture, estilizadas por Pepe Munoz, ontem em Tóquio.

Fringed tunic-dress in metallic blue rhodoid tulle (Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2016-17) Long dress in Shocking pink silk chiffon and ivory crêpe (Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2017-18) Vermeil enbroidered golden brocade suit (Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2015-16) Asymmetrical dress in black silk double satin (Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2016-17)

Todas as roupas, que foram criadas no ateliê da casa de costura Schiaparelli, localizada na 21 place Vendôme, em Paris, e concebidas pelo diretor de design Bertrand Guyon, combinam o savoir-faire da Alta Costura com a feminilidade e a elegância moderna.

A personalidade de Céline Dion resplandece em um terno de brocado dourado, um vestido de chiffon de seda cor-de-rosa eletrizante, uma túnica ornada com franjas azul metálico e um vestido acetinado de seda dupla preto assimétrico.

Siga nossas últimas notícias no Instagram: @Schiaparelli

Crédito das fotos: Denise Truscello

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712088/Schiaparelli_Logo.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/712083/Schiaparelli_Celine_Dion.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/712085/Schiaparelli_Celine_Dion_Pink_Dress.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/712087/Schiaparelli_Celine_Dion_Gold_Suit.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/712086/Schiaparelli_Celine_Dion_Black_Dress.jpg )

FONTE Schiaparelli

SOURCE Schiaparelli