Cell and Gene Therapy Catapult inaugura centro de fabricação para acelerar o crescimento do setor no Reino Unido

O centro exclusivo de fabricação de terapia celular e genética da Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult) foi oficialmente inaugurado hoje pelo secretário de comércio Greg Clark e pelo ministro de ciências Sam Gyimah.

Apoiado por mais de £ 60 milhões de investimento da política de estratégia industrial do governo do Reino Unido, o centro dará suporte e desenvolverá o setor de rápido crescimento global de terapia celular e genética no Reino Unido e, ao mesmo tempo, demonstrará a moderna estratégia industrial do governo em ação.

O centro, baseado em Stevenage, que opera de acordo com os padrões da boa prática de fabricação (GMP - Good Manufacturing Practice), irá fornecer ao setor global de terapêuticas avançadas a infraestrutura para desenvolver capacidade de fabricação e sistemas para estudos clínicos de terapia celular e genética de grande escala e acelerar a comercialização.

O centro também irá fornecer para a primeira rede de centros avançados de tratamento de terapias (ATTCs - Advanced Therapies Treatment Centres) do mundo baseada no Reino Unido, formada como parte do investimento de £ 146 milhões do governo através do fundo de desafio da estratégia industrial na fabricação de medicamentos. Através do fornecimento de acesso à especialização, habilidades, instalações e equipamentos necessários para ajudar as organizações a desenvolverem tecnologias e sistemas novos e sofisticados para a fabricação em larga escala, o novo centro pode ajudar a acelerar o crescimento das empresas.

"Através da nossa política de estratégia industrial, estamos determinados a estimular a inovação, criar novos postos de trabalho altamente qualificados e usar o investimento do governo para mudar as vidas das pessoas para melhor", disse o secretário de comércio Greg Clark. "Esse novo e exclusivo centro unirá nossa especialização na fabricação de medicamentos com nossa base líder mundial de ciência e pesquisa para criar tratamentos revolucionários que combatem doenças como o câncer e salvam vidas".

"Estamos determinados a fazer do Reino Unido a nação mais inovadora do mundo através da nossa política de estratégia industrial e de seus grandes desafios, motivos pelos quais estamos investindo uma quantia recorde de £ 7 bilhões em P&D até 2021, o aumento mais alto em 40 anos e nos comprometemos a investir 2,4% do PIB em P&D até 2027".

As terapias celulares e genéticas oferecem tratamentos revolucionários os quais reparam, substituem, regeneram e redefinem genes, células e tecidos para restaurar a função normal ou melhorar suas habilidades para combaterem doenças como o câncer. Capacitando os colaboradores do centro para tornarem suas inovações na terapia celular e genética em novos medicamentos comercialmente viáveis, a CGT Catapult está apoiando a entrega rotineira destas terapias para hospitais, clínicas e pacientes em todo o mundo.

"Estamos empolgados com a inauguração do centro de fabricação da Cell and Gene Therapy Catapult com o secretário de comércio Greg Clark e com nossos colaboradores iniciais Autolus, Cell Medica, AdaptImmune, Freeline e Thermo Fisher Scientific", disse Keith Thompson, Executivo-Chefe da CGT Catapult. "Estas empresas têm atividades e opções internacionais e escolheram desenvolver a fabricação baseada na Europa no Reino Unido. O centro de fabricação é importante para o desenvolvimento de um próspero setor de terapia celular e genética. Esta é uma área da medicina que mostrou potencial por décadas e agora, mais do que nunca, precisamos de nova tecnologia de fabricação. O centro é uma importante declaração de intenções e um estímulo para o setor em seu desenvolvimento global. O lançamento desta importante instalação impulsiona a agenda e acelera o cronograma para levar estes medicamentos vivos para os pacientes".

Localizado dentro do grupo europeu de rápido crescimento de terapia celular e genética na Stevenage BioScience Catalyst, o centro de fabricação, juntamente com as iniciativas mais amplas da CGT Catapult, reforça a ambição do governo do Reino Unido de impulsionar o setor de ciências da vida do Reino Unido mais rapidamente, de forma mais eficiente e com melhores retornos.

"Este novo centro de terapia celular e genética representa nossa ambiciosa política de estratégia industrial em ação", disse o ministro de ciências Sam Gyimah. "Através da união de universidades e empresas podemos não somente criar os postos de trabalho de alto valor que precisamos, mas também desenvolver tratamentos potencialmente capazes de salvar vidas. O Reino Unido é um líder mundial em ciência, pesquisa e inovação e, através de nosso compromisso de investir 2,4% do PIB em P&D até 2027, estamos determinados a aproveitar as oportunidades futuras e ajudarmos a construir um Reino Unido preparado para o futuro".

"O centro de fabricação da Cell and Gene Therapy Catapult é um componente crucial da política de estratégia industrial e parte do fundo de desafio de tecnologia de ponta em serviços de saúde", disse o Dr. Ian Campbell, Presidente-Executivo Interino da agência Innovate UK. "Este centro líder mundial levará a fabricação de tratamentos pioneiros para mais perto dos pacientes e complementará os novos centros avançados de tratamento de terapias. A Innovate UK tem investido em terapêuticas avançadas desde 2009 e tem orgulho de apoiar esse centro na medida em que ele continua sua missão de reunir empresas e inovação para o benefício da sociedade e da economia".

Para mais informações, visite o endereço ct.catapult.org.uk ou o endereço http://www.gov.uk/innovate-uk.

