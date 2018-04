Cell and Gene Therapy Catapult inaugure un centre de fabrication visant à stimuler la croissance de l'industrie au Royaume-Uni

Le centre unique en son genre de fabrication de thérapie cellulaire et génique Catapult (CGT Catapult) a été officiellement inauguré ce jour par le Secrétaire d'État aux Affaires Greg Clark et le Ministre de la Science Sam Gyima.

Soutenu par un investissement de plus de 60 millions de livres sterling du gouvernement britannique dans le cadre de sa stratégie industrielle, le centre a pour objectif d'appuyer et de développer au Royaume-Uni l'industrie des thérapies cellulaires et géniques en forte croissance dans le monde, et de démontrer la stratégie industrielle révolutionnaire du gouvernement en action.

Basé à Stevenage, le centre de fabrication des produits cliniques qui applique les normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF), offrira à l'industrie des thérapies avancées l'infrastructure lui permettant de développer la capacité de production et les systèmes nécessaires aux études cliniques en thérapie cellulaire et génique à grande échelle, et d'en accélérer la commercialisation.

Le centre approvisionnera aussi un réseau de Centres de Traitement en thérapies avancées (Advanced Therapies Treatment Centres - ATTCs) basé au Royaume-Uni - une première mondiale - formé dans le cadre d'un investissement gouvernemental de 146 millions de livres sterling par sa fondation, la Industrial Strategy Challenge Fund, pour la fabrication des médicaments. En donnant accès à l'expertise, aux compétences, aux installations et aux équipements grâce auxquels les organisations pourront développer de nouvelles technologies sophistiquées et des systèmes de fabrication à grande échelle, le nouveau centre permettra aux entreprises du domaine d'accélérer leur croissance.

« Nous sommes déterminés à booster l'innovation, à créer de nouveaux postes hautement qualifiés et à utiliser l'investissement du gouvernement par le biais de notre stratégie industrielle, afin de changer positivement la vie des citoyens, » a déclaré le Secrétaire d'État aux Affaires Greg Clark. Ce nouveau centre unique en son genre permettra de rassembler notre expertise dans la fabrication des médicaments et notre base de recherche-développement d'envergure mondiale pour créer des traitements révolutionnaires qui combattent des maladies telles que le cancer, et sauver des vies.

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que le Royaume-Uni devienne la nation la plus innovante du monde par le biais de notre stratégie industrielle et ses grands défis, raison pour laquelle nous sommes en train d'investir la somme de 7 milliards de livres sterling en R&D d'ici à 2021, ce qui représente le plus grand investissement en 40 ans, et nous nous engageons à porter les investissements dans la recherche et développement à 2,4 % du PIB d'ici à 2027. »

Les thérapies cellulaires et géniques offrent des traitements révolutionnaires permettant de réparer, remplacer, régénérer et re-créer les gènes, les cellules et les tissus afin d'en rétablir la fonction normale ou d'améliorer leur capacité à combattre les maladies telles que le cancer. En permettant aux collaborateurs du centre de transformer leurs innovations en matière de thérapie cellulaire et génique en nouveaux médicaments viables d'un point de vue commercial, CGT Catapult soutient la distribution généralisée de ces thérapies aux hôpitaux, cliniques et patients du monde entier.

« Nous sommes ravis d'inaugurer le centre de fabrication de thérapies cellulaires et géniques Catapult aux côtés du Secrétaire d'État aux Affaires Greg Clark et de nos collaborateurs initiaux : Autolus, Cell Medica, AdaptImmune, Freeline, et Thermo Fisher Scientific, » a déclaré Keith Thompson, Président Directeur Général de CGT Catapult. « Ces sociétés, qui ont des activités internationales et le choix à l'étranger, ont choisi de développer leur base de fabrication européenne au Royaume-Uni. Le centre de fabrication fait partie intégrante du développement d'une industrie des thérapies cellulaires et géniques mondiale fleurissante. C'est un domaine en médecine qui a montré son potentiel depuis des décennies et nous avons maintenant plus que jamais besoin de nouvelles technologies de fabrication. Le centre représente une déclaration d'intention essentielle et un tremplin au développement international de l'industrie. Le lancement de cette installation de grande envergure permet de faire avancer le dossier et d'accélérer les délais pour que les patients aient accès à ces médicaments vivants. »

Le centre de fabrication, qui se situe au BioScience Catalyst de Stevenage, dans la pépinière d'entreprises Européennes en forte expansion du domaine des thérapies cellulaires et géniques, ainsi que d'autres initiatives de CGT Catapult au sens large, renforcent l'ambition du gouvernement britannique d'accélérer la croissance de l'industrie des sciences de la vie, de la rendre plus efficace, avec plus de rendements.

« Ce nouveau centre cellulaire et génique représente notre stratégie industrielle ambitieuse en action », a déclaré le Ministre de la Science Sam Gyimah. « En rassemblant les universités et les entreprises, nous pouvons non seulement créer les bons emplois dont nous avons besoin, mais aussi développer des traitements capables de sauver des vies. Le Royaume-Uni est un leader mondial de la science, de la recherche et de l'innovation, et par le biais de notre engagement à investir dans la recherche et le développement à hauteur de 2,4 % du PIB d'ici à 2027, nous sommes déterminés à exploiter les possibilités de demain, et à participer à la construction d'une Angleterre tournée vers l'avenir. »

« Le centre de fabrication de thérapies cellulaires et géniques Catapult est un élément crucial de la stratégie industrielle et fait partie intégrante de la Health Innovation Challenge Fund (HICF), » a déclaré le Dr Ian Campbell, président exécutif par intérim désigné d'Innovate UK. « Ce centre d'excellence mondiale permettra d'apporter des traitements pionniers au plus près des patients et viendra prêter main forte aux nouveaux Centres de Traitement en thérapies avancées (ATTC). Innovate UK investit dans les thérapies avancées depuis 2009 et nous sommes fiers d'appuyer les initiatives de ce centre tout en poursuivant nos efforts pour rassembler les entreprises et l'innovation pour le bien de la société et de l'économie. »

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site ct.catapult.org.uk ou le site http://www.gov.uk/innovate-uk.

