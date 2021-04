Cell Biotech acquiert un brevet européen pour la protéine anticancéreuse P8, issue de Lactobacillus rhamnosus

SÉOUL, Corée du Sud, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- Cell Biotech (KRX 049960), une entreprise spécialisée en probiotiques et microbiomes, a obtenu un brevet européen (no d'enregistrement EP3453718) pour la protéine anticancéreuse P8, qui est issue de Lactobacillus rhamnosus et qui fait partie des composants du nouveau médicament contre le cancer colorectal « PP-P8 ».

Outre un brevet coréen (no d'enregistrement KR10-1910808) et japonais (no d'enregistrement JP6586248), la société a obtenu des brevets en Europe et acquis des droits de propriétés intellectuelles à l'échelle internationale en vue d'accéder au marché pharmaceutique mondial.

Les recherches relatives au brevet ont révélé que la protéine anticancéreuse P8 a un effet thérapeutique remarquable sur le cancer colorectal. De plus, l'essai non clinique a démontré l'effet inhibiteur du P8 sur les cellules cancéreuses colorectales chez les souris et les primates, et a confirmé l'innocuité du P8 sur le plan de la toxicité et des effets secondaires.

Le P8 a été conçu pour être produit à partir d'une souche génétiquement modifiée de Pediococcus pentosaceus. La société le développe comme traitement du cancer colorectal et attend l'approbation du ministère coréen de la sécurité alimentaire et des médicaments (MFDS) pour un essai clinique de phase I.

PP-P8 est un traitement génique oral à base de microbiome et constitue un nouveau médicament de premier rang contre le cancer colorectal. Il utilise des techniques génétiques basées sur des probiotiques sûrs. Cette caractéristique devrait lui permettre de compenser les désavantages des médicaments anticancéreux chimiques, qui entraînent des effets secondaires à cause de la haute concentration des doses et de la longue durée des traitements.

Outre le brevet de la protéine anticancéreuse P8, Cell Biotech a obtenu des brevets coréens pour un système de délivrance de médicaments (DDS) et une cassette d'expression génétique. En parallèle, la société a déposé des demandes de brevet en Europe, aux États-Unis et au Japon, élargissant ainsi sa présence au sein du marché pharmaceutique mondial.

Un responsable de Cell Biotech a déclaré : « Pour accéder au marché mondial du traitement du cancer colorectal, qui génère environ 10 milliards de dollars par an, la société soumet des demandes de brevet non seulement en Corée, mais aussi dans divers autres pays. En mettant l'accent sur l'obtention de brevets à l'étranger, notre entreprise se transformera en chef de file dans le domaine du développement de nouveaux médicaments à base de microbiome, tout en continuant à représenter la Corée et à assurer sa compétitivité technologique. »

