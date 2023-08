Cellares annonce que Bristol Myers Squibb a rejoint le programme de partenariat pour l'adoption de technologies afin d'évaluer la fabrication automatisée de la thérapie cellulaire CAR-T sur la plateforme Cell Shuttle

Cellares fournira une preuve de concept pour la fabrication d'une thérapie cellulaire CAR-T clé de BMS

La Cell Shuttle, propriété de Cellares, est une solution de fabrication rentable, fiable, entièrement automatisée et hautement évolutive

Bristol Myers Squibb est la dernière société à rejoindre le programme TAP de Cellares afin d'évaluer les avantages potentiels pour répondre à la demande des patients, réduire les taux d'échec des processus, diminuer les coûts de fabrication et accélérer la mise à l'échelle

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- Cellares, première société de développement et de fabrication intégrée (IDMO) dédiée à la fabrication de thérapies cellulaires à l'échelle clinique et industrielle, a annoncé que Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY), société biopharmaceutique internationale et développeur de thérapies cellulaires, a rejoint son programme de partenariat pour l'adoption de technologies (Technology Adoption Partnership - TAP). Dans le cadre de cet accord, le leader pharmaceutique s'engagera dans un processus de transfert de preuve de concept pour la fabrication de l'une de ses thérapies cellulaires CAR-T, en utilisant la plateforme de fabrication automatisée de Cellares Cell Shuttle.

Le programme TAP de Cellares est une opportunité rapide et peu risquée pour les développeurs de thérapies cellulaires d'adopter la technologie de fabrication automatisée de la société pour les produits de leur pipeline. Bristol Myers Squibb s'appuie sur ce programme pour évaluer le processus de fabrication automatisé et produire des données de comparabilité confirmant que la Cell Shuttle est une solution de fabrication viable, rentable et évolutive pour les thérapies cellulaires. Dans le cadre de son programme TAP, Cellares travaille avec des développeurs de thérapies cellulaires de premier plan pour mettre en œuvre la Cell Shuttle en tant que solution de fabrication BPF au stade clinique et commercial dans ses Smart Factories IDMO.

« Nous sommes heureux d'accueillir Bristol Myers Squibb dans le programme TAP et nous sommes impatients de démontrer la facilité et l'efficacité du transfert de l'un des processus de thérapie cellulaire de BMS sur la Cell Shuttle dans les mois à venir, a déclaré Fabian Gerlinghaus, PDG de Cellares. En associant une automatisation intégrée à une plateforme à haut débit, la Cell Shuttle propose une évolutivité inégalée pour l'industrie de la thérapie cellulaire, tout en améliorant la qualité et en réduisant les coûts de revient. »

La technologie de fabrication flexible de Cellares prend en charge les processus de thérapie cellulaire autologue et allogène et environ 90 % des modalités de thérapie cellulaire. Les processus manuels peuvent être automatisés et transférés sur la plateforme automatisée Cell Shuttle de Cellares en seulement six mois grâce au programme TAP (Technology Adoption Partnership) de la société. Dans le cadre du programme TAP, les développeurs de thérapies cellulaires participants peuvent transférer la technologie de leurs processus de thérapie cellulaire sur une Cell Shuttle à n'importe quel stade - pendant le développement préclinique, en clinique ou après l'approbation réglementaire. Grâce à l'automatisation, à la normalisation et à la fabrication définie par logiciel (SDM), chaque transfert de technologie est ensuite instantané, vers n'importe quel autre Cell Shuttle dans n'importe quelle autre Smart Factory partout dans le monde.

