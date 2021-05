Cellares consigue 82 millones de dólares para financiar las terapias celulares

"Actualmente hay más de 450.000 pacientes que podrían beneficiarse potencialmente de las terapias con células CAR-T, y está previsto que esta cifra aumente hasta llegar a millones en unos pocos años1. Menos del 1% de estos pacientes disponen de acceso a estas terapias, ya que existe una falta de tecnologías de fabricación de células escalares", comentó Fabian Gerlinghaus, cofundador y consejero delegado de Cellares. "Esta última ronda supone la validación del trabajo que Cellares está llevando a cabo para convertirse en la solución automatizada de elevado rendimiento y que cuenta con la flexibilidad y personalización necesarias para superar los principales obstáculos dentro de la fabricación de terapias celulares en la actualidad".

Cell Shuttle es una solución modular y automatizada formada por hardware, software, robótica y consumibles, y es capaz de producir de forma simultánea hasta 10 dosis para pacientes. Se trata de la primera y única plataforma que logra una mejora de un orden de magnitud en el rendimiento de los instrumentos, y con ello consigue que las empresas biofarmacéuticas puedan satisfacer la demanda dedicada a los pacientes que se lleva a cabo a escala comercial. Las capacidades automatizadas de elevado rendimiento de Cell Shuttle también reducen los costes hasta en un 75%, reduciendo el tiempo entre la aféresis y la entrega del producto - denominado tiempo de vena a vena - y aceleran además el tiempo de comercialización hasta en un plazo de entre 1 y 2 años, y todo ello gracias a un enfoque de plataforma única.

"Aunque las terapias celulares para los tipos de cáncer de la sangre han experimentado grandes avances científicos a un ritmo vertiginoso, la entrega de estas terapias que salvan vidas ha tenido que hacer frente a unos importantes cuellos de botella debido a los procesos de fabricación de tipo manual. Cellares Cell Shuttle es una solución muy esperada, y permite a los desarrolladores de medicamentos poder crecer para satisfacer una demanda cada vez mayor de terapias celulares por parte de los pacientes", indicó el doctor Carl June, pionero en el campo de la terapia celular contra el cáncer y con prestigio mundial, que recientemente ha recibido el premio Sanford Lorraine Cross gracias a su trabajo pionero en el desarrollo de la terapia con células CAR-T, siendo además miembro del Consejo de Asesoramiento de Cellares, y profesor de inmunoterapia y director del Center for Cellular Immunotherapies de la University of Pennsylvania.

"Gracias a los cientos de nuevas terapias celulares que ya se encuentran en fase de desarrollo en todo el mundo, el potencial aún sin explotar para un proceso de fabricación robusto y automatizado existente de cara a ello es enorme", destacó Victor E. Tong, socio de Decheng Capital. "Cellares está liderando el camino, y desde Decheng estamos impacientes por ayudar a la empresa a crecer de cara a satisfacer esta demanda".

Si desea más información acerca de Cellares y de Cell Shuttle, visite cellares.com.

Acerca de Cellares

Cellares está creando el futuro dedicado a la fabricación de terapias celulares y acelerando el acceso a terapias celulares que salvan vidas. La compañía pone en marcha el desarrollo de una solución única para superar las limitaciones asociadas junto a la fabricación de terapias celulares para hacerlas más asequibles y ampliamente disponibles para los pacientes que las necesitan. Gracias a la plataforma patentada de Cellares - The Cell Shuttle - las empresas biofarmacéuticas, los centros de investigación académica y los CDMO ya no tendrán que comprometerse teniendo que seleccionar una plataforma de fabricación semiautomatizada pero que carece de flexibilidad en lo que respecta al flujo de trabajo, o una que proporcione personalización pero no la automatización completa que es necesaria para fabricar a escala. PACT Pharma y el Hutchinson Cancer Research Center se han unido al Early Access Partnership Program de Cellares para participar en estudios de usuarios, informar las especificaciones del sistema y proporcionar comentarios sobre Cell Shuttle con el fin de ayudar a conseguir garantizar la adecuación entre el producto y el mercado. La compañía cuenta con sede sita en South San Francisco, California. Si desea más información visite la página web www.cellares.com.

1 Impulsando la próxima ola de innovación en terapias de células CAR T ( McKinsey )

