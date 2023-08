Cellares lève 255 millions de dollars de série C pour lancer la première organisation de développement et de fabrication intégrés (IDMO) et une usine intelligente pionnière afin de répondre à la demande mondiale de thérapies cellulaires vitales

La série C est menée par Koch Disruptive Technologies et comprend Bristol Myers Squibb, DFJ Growth, Willett Advisors et les investisseurs existants Eclipse, Decheng Capital et 8VC

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Cellares , la première organisation de développement et de fabrication intégrés (IDMO) dédiée à la fabrication de thérapies cellulaires à l'échelle clinique et industrielle, a obtenu un financement de série C de 255 millions de dollars dirigé par le nouvel investisseur Koch Disruptive Technologies. Dans le cadre de ce financement, David Mauney, directeur général de Koch Disruptive Technologies, rejoindra le conseil d'administration de la société. La société biopharmaceutique mondiale Bristol Myers Squibb, leader de la thérapie cellulaire, a également participé à ce tour de table, aux côtés de DFJ Growth, Willett Advisors et des investisseurs existants Eclipse, Decheng Capital et 8VC.

« Les thérapies cellulaires ont un énorme potentiel curatif dans un large éventail de maladies. Mais à l'heure actuelle, la fabrication par des CDMO conventionnelles est coûteuse, sujette aux échecs et impossible à mettre à l'échelle », a déclaré David Mauney, directeur général de Koch Disruptive Technologies. « Cellares est à l'origine de la transformation du marché en combinant une approche de l'industrie 4.0 avec une intégration verticale complète. En tant que première IDMO, Cellares donne aux entreprises de thérapie cellulaire les moyens de créer des entreprises viables, de rester compétitives et de répondre aux besoins de populations de patients en forte croissance. »

Cellares utilisera ce nouveau financement pour lancer la première IDMO Smart Factory à l'échelle commerciale, qui intègre de manière transparente une robotique avancée, une technologie spécifique et des logiciels interconnectés. L'IDMO Smart Factory de 118 000 pieds carrés, située à Bridgewater, dans le New Jersey, sera capable de produire 40 000 lots de thérapie cellulaire par an[1]. En s'appuyant sur des technologies intégrées, les IDMO Smart Factories peuvent produire 10 fois plus de lots de thérapie cellulaire par an que les installations CDMO traditionnelles, même avec la même superficie et la même main-d'œuvre. Les Smart Factories de Cellares seront déployées dans le monde entier pour permettre à l'industrie de la thérapie cellulaire de répondre à la demande mondiale des patients.

« La création de la première IDMO marque le début d'une nouvelle ère, dans laquelle les thérapies cellulaires pourront enfin atteindre les patients qui en ont besoin », a déclaré Fabian Gerlinghaus, PDG de Cellares. « Nous avons développé des technologies intégrées pour l'ensemble du cycle de développement et de fabrication des médicaments. Aujourd'hui, nous tirons parti de ces technologies pour offrir des services de fabrication à l'échelle mondiale pour les médicaments vivants du 21e siècle. Nos partenaires comptent parmi les meilleurs universitaires, biotechs et grandes entreprises pharmaceutiques du monde. Nous leur permettons de répondre à la demande totale des patients, d'améliorer la cohérence et la qualité, de réduire les coûts de fabrication et d'accélérer l'expansion vers de nouveaux marchés. »

La technologie de fabrication flexible de l'entreprise prend en charge les processus de thérapie cellulaire autologue et allogène et environ 90 % des modalités de thérapie cellulaire. La plateforme Cell Shuttle intègre toutes les technologies requises pour toutes les opérations unitaires et exécute avec succès des processus de thérapie cellulaire CAR-T avec une véritable automatisation complète de bout en bout. L'automatisation compacte permet de réduire de 90 % la main-d'œuvre et la taille des installations pour produire le même nombre de lots, ce qui permet de multiplier par 10 la productivité des IDMO Smart Factories de Cellares.

Cellares exploite actuellement deux Smart Factories aux États-Unis et prévoit d'en créer une troisième. La première Smart Factory de Cellares, située à South San Francisco, est actuellement utilisée pour le développement de processus précliniques et le transfert technologique de processus manuels sur le Cell Shuttle pour les partenaires existants. La Smart Factory de South San Francisco sera prête pour les bonnes pratiques de fabrication (BPF) au cours du premier semestre 2024.

La nouvelle Smart Factory de Bridgewater, dans le New Jersey, est dédiée à la fabrication à l'échelle commerciale. Avec 118 000 pieds carrés d'espace, le site a une capacité de 50 Cell Shuttles et pourra produire 40 000 lots par an. Le site du New Jersey sera prêt pour les BPF au cours du second semestre 2024. Alors que l'entreprise peut prendre en charge des essais cliniques en Europe à partir de ses Smart Factories américaines, elle inaugurera également la première IDMO Smart Factories en Europe en 2024.

Les processus manuels peuvent être automatisés et transférés sur la plateforme automatisée Cell Shuttle de Cellares en seulement six mois grâce au programme TAP (Technology Adoption Partnership) de la société. Dans le cadre du programme TAP, les développeurs de thérapies cellulaires participants peuvent transférer la technologie de leurs processus de thérapie cellulaire sur une Cell Shuttle à n'importe quel stade - pendant le développement préclinique, en clinique ou après l'approbation réglementaire. Grâce à l'automatisation, à la normalisation et à la fabrication définie par logiciel (SDM), chaque transfert de technologie est ensuite instantané, vers n'importe quel autre Cell Shuttle dans n'importe quelle autre Smart Factory partout dans le monde.

Rendez-vous sur le site cellares.com/partnering/ pour en savoir plus sur le programme TAP et demander une réunion avec un représentant du développement commercial.

