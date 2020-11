Cellarity signe avec Excelra pour la base de données GOSTAR afin d'enrichir sa plate-forme de découverte de médicaments

HYDERABAD, Inde et CAMBRIDGE, Mass., 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Excelra , une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des sciences et de l'analyse des données, et Cellarity, une entreprise pionnière de premier plan qui travaille au développement d'une nouvelle génération de médicaments pour traiter les maladies au niveau du comportement des cellules, ont annoncé aujourd'hui un accord selon lequel Excelra donnera à Cellarity l'accès à sa base de données GOSTAR (Global Online Structure Activity Relationship).

GOSTAR est la plus grande plateforme mondiale de renseignement sur la chimie médicinale des petites molécules, qui englobe plus de 8 millions de composés, reliant la structure chimique aux activités biologiques, pharmacologiques et thérapeutiques. Avec une vaste base de connaissances de 28 millions de points de données SAR, GOSTAR équipe les chercheurs dans les premières étapes de la découverte de médicaments ainsi que dans les étapes d'optimisation.

La plate-forme de découverte des médicaments de Cellarity utilise des données biologiques à haute résolution et des capacités d'apprentissage machine uniques pour ouvrir la voie à une approche entièrement nouvelle de la découverte de médicaments. La cellularité consiste à concevoir des médicaments qui ciblent et modifient le comportement des cellules afin de débloquer des traitements dans un grand nombre de domaines thérapeutiques. « Nous sommes impatients d'utiliser les données annotées de haute qualité de GOSTAR sur des millions de petites molécules, tout en exploitant les modules IA/ML exclusifs de Cellarity pour générer des molécules prévisibles de type médicamenteux qui guideront en fin de compte la conception de nouvelles thérapies ciblées sur le comportement cellulaire. Notre évaluation préliminaire nous donne confiance dans l'utilité de la base de données GOSTAR », a déclaré Ramakanth Sarabu, chef du département de chimie de Cellarity.

« GOSTAR est une base de données de relations structure-activité largement utilisée dans les programmes de découverte de médicaments axés sur l'IA/ML. Nous croyons fermement que cette collaboration permet aux chercheurs en IA/ML et en chimie médicinale de Cellarity d'utiliser les interactions réalisées avec soin de millions de petites molécules avec des cibles médicamenteuses potentielles pour générer de nouveaux composés présentant les profils pharmacologiques souhaités », a déclaré Raveendra Dayam, directeur des services de chimie d'Excelra.

À propos de Cellarity :

Cellarity est une entreprise thérapeutique unique en son genre qui découvre et développe des médicaments en étudiant et en modifiant le comportement des cellules. Cellarity a mis au point une plate-forme puissante et généralisable qui exploite les technologies mono-cellulaires, le machine learning et les modèles de données propriétaires sur les maladies pour dévoiler l'état du réseau d'une cellule donnée. La plate-forme numérise et quantifie les comportements cellulaires, démêle la dynamique de réseau qui régit ces comportements et génère des médicaments qui peuvent les diriger. https://cellarity.com/

À propos d'Excelra

Les solutions de science et d'analyse des données d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences du vivant. L'Excelra Edge est le fruit d'une fusion transparente d'actifs de données propriétaires, d'expertise de domaine et de science des données pour accélérer la découverte et le développement de médicaments. Visitez le site www.excelra.com

Contact :

Dorothy Paul, directrice du marketing

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpg

SOURCE Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd